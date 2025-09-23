Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlerle ilgili harcamaların “kamu zararına yol açtığı” iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, operasyonu saatler öncesinde haber veren Gökçek'i işaret etti. Yavaş, neden Gökçek döneminin tek bir soruşturma geçirmediğini ancak operasyondan haberdar olduğunu sordu.

Mansur Yavaş, Gökçek'in paylaşımını işaret etti! Polis baskınlarına tepki gösterdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı. Operasyondan saatler önce yapılan bir paylaşım ise dikkat çekti.

GÖKÇEK'TEN OPERASYONDAN 8 SAAT ÖNCE PAYLAŞIM

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in gece saat 12.35'te ve operasyondan 8 saat önce, "Ankara'da milyarlık vurgun patlıyor" paylaşımı yaptığı görüldü.

Gökçek paylaşımında ayrıca, "Hazır mısın Ankara? Hazır mısın Türkiye?" ifadelerini kullandı.

Gökçek'in ayrıca paylaşımı X hesabındaki profiline sabitlediği görüldü.

YAVAŞ, GÖKÇEK'İN PAYLAŞIMINA DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma sonra ABB Başkanı Mansur Yavaş, yazılı bir açıklama yaparak soruşturma sürecine ilişkin bilgi verdi. Yavaş açıklamasında eski ABB Başkanı Melih Gökçek'in operasyonu haber vermesine dikkat çekti.

Yavaş, Gökçek'in başkanlığı döneminde yapılan harcamalara ilişkin verdiği dosyaların takipsizlik kararıyla sonuçlanmasına tepki gösterdi. "Melih Gökçek’in sosyal medya hesabından bunu duyurması bile olayın siyasi boyutunu gözler önüne sermektedir. Asıl kendisi soruşturulması gereken bu kişinin bu durumu haber vermesini de kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." ifadelerini kullanan Yavaş, 'operasyon' bilgisinin sızdırılmasında Melih Gökçek'i işaret etti.

Yavaş'ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

-Daha önce kültür dairemizin tüm işlemleri Sayıştay tarafından denetlenmiş herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

-Ayrıca Mülkiye Müfettişlerince 2021-2022 yılları arasında geriye doğru 10 yıllık teftiş yapılmış, ihale usulüyle ilgili herhangi bir tenkit ya da bulguya rastlanmamıştır. Dolayısıyla Kültür Dairesi ihalelerinde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmamıştır.

-Harcama boyutlarına gelince; AK Parti döneminde 2014-2019 arasında yapılan 80 etkinliğe 33 milyon dolar harcanmış, 2019’dan itibaren 29 Ekim 2024’e kadar ise 426 etkinliğe 30 milyon dolar harcanmıştır.

-Olay, kamuoyuna 154 milyon TL kamu zararı olarak yansıtılmıştır. Öncelikle belirtmek isteriz ki ABB bugüne kadar eski döneme ait yaklaşık 100 dosyada, “ihaleye fesat” ve “kamu zararı” iddiasıyla Melih Gökçek ve dönemin yetkilileri hakkında şikâyette bulunmuştur.

Bu dosyalardan: 55 tanesinde bilirkişi raporu alınarak takipsizlik kararı verilmiştir. 11 tanesinde bilirkişi raporu alınmadan takipsizlik kararı verilmiştir. 11 tanesinde ise iddianame düzenlenmiştir. Ancak hiçbir dosyada adli yaptırım veya tutuklama kararı olmamıştır. Hâlen 5 dosya derdesttir. Bunlardan ikisi bizzat Melih Gökçek’in tarafı olduğu dosyalardır ve 5 dosya 6 yıldır hiçbir işlem yapılmadan bekletilmektedir. Beklentimiz; soruşturmaların herkese ayrıcalık tanınmadan eşit şekilde yürütülmesi ve adaletin sağlanmasıdır.

-YAKIN ZAMANDA BİR BASIN TOPLANTISIYLA AÇIKLAYACAĞIMIZ üzere, yaptığımız şikâyetlerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporlarının hep aynı kişiler tarafından yazıldığı, bu kişilerin hazırladığı raporlarla kapatılan dosyalar ve bu dosyalardaki şüphelilerin siyasi kimlikleri kamuoyu ile paylaşılacaktır. 4 bin bilirkişi arasından hep aynı kişilerin görevlendirilmesi ciddi bir sorun teşkil etmektedir.

-Örneğin AKP İl Başkan Yardımcısına verilen teleferik ihalesinden kaynaklanan güncel zarar yaklaşık 58 milyon dolar (2,4 milyar TL) olmasına rağmen hiçbir işlem yapılmamıştır.

-Yine aynı bilirkişiler; Melih Gökçek’in imzasının bulunduğu makam oluru olmasına rağmen “imzası yok” diyerek bilirkişi raporu hazırlanmış akabinde savcılıkça takipsizlik kararı verilmiştir.

-Bir başka örneği de 2015’te Seymen su ile yapılan sözleşme kapsamında hiçbir hizmet alınmadan milyonlarca lira kamu zararı oluşmuştur. İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, dosyada 16 kez savcı değişmiş, halen iddianame düzenlenmemiştir.

-Son olarak; operasyondan önce Melih Gökçek’in sosyal medya hesabından bunu duyurması bile olayın siyasi boyutunu gözler önüne sermektedir. Asıl kendisi soruşturulması gereken bu kişinin bu durumu haber vermesini de kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.