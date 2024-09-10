Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, bir süredir kamuoyu tarafından takip edilen ve ilçenin yeni oluşturulacak mega projesi için ilçe basını ile bir araya geldi. BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa tarihinin büyük projesi olarak hayata geçirilmesi hedeflenen mega proje basına tanıtıldı.

İçinde ticaret alanları, konut alanları ve ilçenin park problemini ortadan kaldıracak olan otopark yer alacağı belirtildi.

Basın toplantısında konuşan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, "Yeni bir yaşam anlayışı inşa ediyoruz. Sıradan bir cadde değil, kendinizi dinamik caddelerin birinde hissedeceğiniz, alışveriş ve çeşitli sosyalleşme mekânlarının bir arada olduğu yeni bir buluşma yeri... İster sadece yürüyüş için geçin, ister arkadaşlarınız ve sevdikleriniz ile birlikte bir kahve için, ister alışveriş yapın ve evinizin tüm bu dinamizm içinde huzurla sizi beklediği bir yaşamı hayal edin. Sizlere yeni bir yaşam alanı sunuyoruz" dedi.

Mustafakemalpaşa ticari faaliyetlerine de gelişme ve değişme imkanı sağlayacak olan projemiz birleştirici etkiye sahip olup, ilçenin sıkışmış ticari alanlarına alternatif oluşturacağını belirten Başkan Erdem, "Proje ile birlikte, alternatif ticaret alanları oluşturulurken, kent merkezindeki ve ulaşım akslarındaki yoğunluğu dengeleyecektir. Proje alanı ilçemizin girişinde, vitrin olacak noktasında, hem vizyon hem de cazibe merkezi oluşturacak konumdadır. Mülkiyeti belediyemize aittir. Ticaret, konut ve yaşam alanı projesi, alt katlarda alışveriş, yeme içme birimlerinin, üst katlarda konut birimlerinin yer aldığı karma kullanımlı bir projedir. Avan projesi hazırlanan çalışmada yaklaşık 160.000 m2 inşaat alanı oluşturulmuştur. Proje kapsamında yaklaşık 61.000 m2 konut, 23.000 m2 ticaret alanı, 45.500 m2 2 kat bodrum otoparkı oluşturulmuştur. Ayrıca sürdürülebilir yaya erişiminin sağlandığı 24.000 m2 açık/yarı açık kamusal alanlar tasarlanarak sakin dış alan eylemlerine imkan tanınmıştır. Projenin ticari faaliyetler, konut edindirme, yepyeni bir yaşam alanı oluşturma hedeflerinin yanında, ilçemizin ihtiyacı olan kentsel dönüşümün başlangıcı olması hedeflenmektedir." diye konuştu.