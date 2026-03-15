ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, son dönemde artan telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla videolu bir uyarı yayımladı.

Yapılan bilgilendirmede, kendisini polis, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilerek, hiçbir kolluk görevlisi ya da adli makam mensubunun vatandaşlardan para, altın ya da banka bilgisi talep etmeyeceği ifade edildi.

Emniyet yetkilileri, dolandırıcıların vatandaşlardan kişisel bilgiler ve banka hesaplarına ilişkin detayları telefon üzerinden almaya çalıştıklarına dikkat çekerek, bu tür taleplerin kesinlikle dikkate alınmaması gerektiğini bildirdi.

Böyle durumlarda hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak en yakın kolluk birimine müracaat edilmelidir.

Açıklamada vatandaşlara; 'Hiçbir kolluk görevlisi ya da adli makam mensubu para, altın veya banka bilgisi talep etmez. Kişisel kimlik bilgileri ve kredi kartı bilgileri telefon üzerinden kimseyle paylaşılmamalıdır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalı ve en yakın kolluk birimine başvurulmalıdır' uyarılarında bulunuldu.