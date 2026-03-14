Mardin'deki ziyaretlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Midyat ilçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde kentin kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak projeleri tanıttı. Programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılarak yatırımların detaylarını paylaştı.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Tören, Mardin Midyat Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşmasında, Midyat'ın tarih boyunca farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir medeniyet şehri olduğunu vurguladı. 'Süryanisiyle, Arabıyla, Kürdüyle, Türküyle bu topraklarda oluşan ortak hayat kültürü, bölgemizin en büyük zenginliklerinden biridir. Ramazan ayının rahmet ve bereket ikliminde, kadim şehir Midyat'ta sizlerle bir arada bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda huzurun artmasının yatırım ve kalkınmayı da beraberinde getireceğini belirterek, toplu açılışların şehirlerin altyapısını güçlendiren, gençlere fırsat sunan, tarihi mirası koruyan ve sosyal hayatı zenginleştiren bir belediyecilik anlayışının ürünü olduğunu ifade etti.

Midyat'ta toplam yatırım bedeli 2 milyar 660 milyon TL olan 23 proje hayata geçirildi. Bunlar arasında Midyat Belediyesi Spor Kompleksi, gençlik merkezleri ve semt sahaları ile spor alanları; Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi gibi kültürel yatırımlar; Akçakaya ve tarihi çarşı restorasyonları, Binbaşı Abdurrahman Efendi Konağı restorasyonu ve Matiate Kazı ve Restorasyon Evi gibi tarihi dokunun korunmasına yönelik çalışmalar; Binbaşı Yakup Karakaya Mesire Alanı, Recep Tayyip Erdoğan Parkı, Barış Manço Parkı ve çeşitli park düzenlemeleri gibi sosyal yaşam alanları; ayrıca Midyat Kapalı Semt Pazarı, organik köy ürünleri pazarı, Midyat Belediyesi Tekstil Atölyesi ve Çatı Tipi Güneş Enerji Santrali gibi ekonomi ve üretimi destekleyen projeler yer aldı.

Yılmaz, projelerin gençlerin gelişimine ve sosyal-ekonomik yaşamın güçlenmesine katkı sağlayacağını belirterek, 'Tüm bu yatırımların ortak hedefi, Midyat'ı her alanda daha güçlü bir şehir haline getirmektir. Bu tablo, yerel yönetim vizyonunun ne denli güçlü olduğunu göstermektedir' dedi.

Programda konuşan Bakan Vedat Işıkhan ise, 2,6 milyar lirayı aşan projelerin Midyat halkının hizmetine sunulduğunu belirterek, yatırımların sosyal yaşamdan spora, kültürden istihdama kadar tüm alanları kapsadığını söyledi. Bakan Işıkhan ayrıca, 40 milyon lira yatırım bedeliyle 800 metrekare kapalı alana sahip modern bir Sosyal Güvenlik Merkezi'nin de ilçeye kazandırıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bakan Işıkhan ve Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Midyat'ta yürütülen projeleri yerinde inceledi. Heyet, Midyat Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Veysi Şahin'den ilçede yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi aldı. Şahin, özellikle altyapı, kentsel dönüşüm ve sosyal yaşam alanlarında önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, ulaşım ağının güçlendirilmesi, çevre düzenlemeleri ve şehir estetiğinin geliştirilmesinin öncelikli hedefler arasında olduğunu ifade etti. Heyet, ilçenin tarihi ve kültürel mirasının bölge turizmi açısından taşıdığı potansiyelin değerlendirilmesine yönelik çalışmaları da inceledi.

Toplu açılış töreni, kurdele kesimi ve hediye takdimi ile sona erdi. Mardin İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından yapılan dua ile tören tamamlandı. Törene AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Mardin ve Diyarbakır Süryani Ortodoks Metropolitleri, kurum temsilcileri, iş insanları, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ve Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya katıldı. Belediye Başkanı Şahin, konuşmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı, bakan, vali ve milletvekillerine teşekkür ederek, konukları ilçede ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.