KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarının bayramını kutlayarak sağlık alanında bölgenin en güçlü altyapısına sahip Kayseri'nin yeni yatırımlarla da bu alanda daha da iyi bir noktaya geleceğini vurguladı.

Kayseri'nin dünyada ilk Tıp Fakültesi konumunda olan ve şu an Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi olarak hizmet veren şifahaneye sahip bir kadim şehir olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, sağlık alanında köklü bir geçmişe sahip olan Kayseri'nin sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli projelerin hayata geçeceğini söyledi.

Büyükkılıç, Kayseri'nin, sağlık turizmi açısından da önemli bir konumda olduğunu belirterek, 'Şehrimiz ticareti, sanayisi, eğitim, tarım ve hayvancılık, turizm gibi alanlardaki başarısının yanında sağlık alanındaki potansiyeli ve başarısı ile Anadolu'nun merkezinde göğsümüzü kabartıyor. Şehrimizi daha donanımlı bir şekilde geleceğe taşımak adına çok önemli yeni yatırımlar hayata geçerken sağlık alanında da Kayseri'ye değer katan yatırımlara imza atılacak ve sağlık alanındaki bu atılımla hemşehrilerimize daha iyi sağlık hizmeti sunulacak' diye konuştu.

İldem'de Yapılacak Hastane ve ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Yeni Binası Sağlık Altyapısına Güç Katacak

Bu yatırımlar çerçevesinde Kayseri'nin doğu bölgesi olan İldem'de 90 bin metrekarelik bir arsanın İldem-Gesi bölgesinde 600 yataklı yeni hastane için tahsis edildiğini hatırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Kayseri büyüyor, gelişiyor, güzelleşiyor. Böyle bir şehirde de elbette her alanda altyapıyı da güçlendirmek gerekiyor. Bu çerçevede İldem bölgemizde 90 bin metrekarelik bir arsa sağlık hizmetleri için tahsis edilmişti. Yapılacak 600 yataklı hastanemiz Gesi-İldem bölgesine hizmet verecek inşallah' ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç öte yandan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yapılması planlanan 800 yataklı yeni hastane projesinin 2026 yılı yatırım programına alındığına da değinerek, 'Kayseri, sağlıkta gücüne güç katmaya devam ediyor. Erciyes Üniversitesi'nde bulunan Tıp Fakültemize yapılacak olan 800 yataklı hastane projesi 2026 yılı yatırım programına alınmıştı geçtiğimiz aylarda. Şehrimizin sağlık altyapısına güç katacak bu yatırımdan mutluluk duyduğumuzu ayrıca belirtmek istiyorum' şeklinde konuştu.

Ayrıca, Kayseri'de yapılan sağlık yatırımlarıyla birlikte şehrin spor ve sağlıklı yaşam altyapısının da güçlendirildiğine değinen Büyükkılıç, 'Sağlık alanındaki projelerimizle Kayseri'yi daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirirken insan odaklı hizmetlerle gönüllere dokunmaya çalışıyoruz. Hayırsever büyüğümüz, merhum Ramazan Büyükkılıç ağabeyimin hayır eseri Naciye-Ramazan Büyükkılıç Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi bu gayretin güzel bir örneği. Yine Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Sağlıklı Yaşam Merkezi, Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhaneleri, çeşitli hastane ve sağlık merkezlerindeki yenileme çalışmaları gibi projelerimiz Kayseri'nin sağlık altyapısını güç katıyor' dedi.

Başkan Büyükkılıç öte yandan sosyal hizmetler bağlamında sunulan sağlık hizmetleri, aile sağlığı merkezleri, gezici ağız ve diş sağlığı klinikleri ve glütensiz kafe gibi projeleri ayrı bir parantez açarak, Kayseri'nin sağlıklı yaşam konusunda örneklik teşkil ettiğini altını çizdi.

KAYMEK tarafından sağlık bilgilendirme seminerleri ve sağlık sektöründe istihdama katkı sağlayan kurslarla vatandaşlara eğitim verildiğini, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kan bağışı kapmayanlarına düzenli olarak destek verdiğini de dile getiren Büyükkılıç, sağlık alanında etkin ve kararlı bir şekilde tüm hizmet ve destekleri sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç sağlık çalışanlarının fedakâr ve özverili çalışmalarının hiçbir şekilde ödenemeyeceğini belirterek, 'Birer kahraman olarak nitelendirebileceğimiz sağlık çalışanlarımız salgın hastalıklar ve diğer olağan üstü durumlar da dâhil her şartta hayatlarını insan sağlığına adamış, özveriyle çalışan; önce insan, önce sağlık diyen yılmaz, yorulmaz neferlerimiz. Bu vesileyle değerli eşim ve oğlum da olmak üzere gece gündüz demeden, fedakârlıkla hayat kurtarmaya, dertlere derman, yaralara merhem olmaya çalışan kıymetli doktor meslektaşlarımın ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, ebediyete irtihal etmiş sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum' şeklinde konuştu.