Ramazan Bayramı öncesinde yola çıkacaklara otoyollarda güvenli sürüş ve gişe alanlarında doğru davranışlar konusuna dikkat çeken Yol ve Trafik Güvenliği Danışmanı Özgür Şener, otoyollarda gizli tehlike oluşturan 'monotonluk' ve gişe kazalarına karşı uyarılarda bulundu.

İSTANBUL (İGFA) - Bayram tatili öncesinde otoyollarda trafik yoğunluğunun artması beklenirken uzmanlar sürücülere dikkatli olmaları çağrısı yapıyor. Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Öğretim Görevlisi ve Yol-Trafik Güvenliği Danışmanı Özgür Şener, otoyolların yalnızca motorlu araçlara açık, kontrollü ve yüksek hızlı yollar olduğunu belirterek giriş ve çıkışların sınırlı tutulmasının güvenlik açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Otoyola katılırken hızlanma şeritlerinin doğru kullanılması gerektiğini vurgulayan Şener, sürücülerin bu şeritlerde trafiğin hızına uyum sağlayana kadar ilerlemeleri ve aynalarını kontrol ederek sinyal verdikten sonra otoyola katılmaları gerektiğini ifade etti.

Otoyoldan çıkışlarda kullanılan yavaşlama şeritlerinin de kazaları önlemek için kritik olduğunu belirten Şener, birçok sürücünün çıkışa kadar ana şeritte ilerleyip son anda sapaktan ayrılmaya çalıştığını ve bunun arkadan gelen araçlarla çarpışma riskini artırdığını dile getirdi.

Yüksek hızın hata payını büyüttüğüne dikkat çeken Özgür Şener, saatte 140 kilometre hızla giden bir aracın saniyede yaklaşık 38 metre yol aldığını hatırlatarak sürücülerin hem önlerini hem de aynalar aracılığıyla arkadan gelen trafiği sürekli kontrol etmeleri gerektiğini söyledi. Güvenli sürüş için araçlar arasında en az 6 saniyelik takip mesafesi bırakılması gerektiğini de vurguladı.

Otoyollarda en sağ şeridin sürekli sürüş şeridi olduğunu belirten Şener, diğer şeritlerin sollama amaçlı kullanılması gerektiğini ifade etti. Uzun süreli otoyol sürüşlerinin monotonluk nedeniyle dikkat kaybına yol açabileceğini de söyleyen Şener, sürücülerin uykululuk, dikkatsizlik ve ani şerit değişimlerinden kaçınmaları gerektiğini kaydetti. Paralı otoyol ve köprü gişelerinde yaşanan kazalara da dikkat çeken Şener, bu kazaların çoğunun sürücü hatalarından kaynaklandığını belirterek iki aracın aynı gişeye yönelmesi, son anda gişe değiştirme ve yanlış gişeye girip geri manevra yapmanın ciddi risk oluşturduğunu söyledi.

Gişe alanlarına yaklaşırken hızın mutlaka düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Şener, bu bölgelerde hız limitinin genellikle 30 kilometre/saat civarında olduğunu hatırlattı. Sürücülerin gişeye girmeden önce hangi şeridi kullanacaklarını belirlemeleri ve son anda şerit değiştirmemeleri gerektiğini ifade etti.

Gişeden çıktıktan sonra ani hızlanmanın da risk oluşturduğunu belirten Şener, sürücülerin çevredeki araçları gözlemleyerek ve trafik işaretlerine uyarak sürüşlerine devam etmeleri gerektiğini söyledi.