Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyarette Erciyes'in turizm potansiyeli, ulaşım yatırımları ve yeni projeler hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

KAYSERİ (İGFA) - Türkiye'nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi olan Erciyes A.Ş. tarafından işletilen Erciyes Kayak Merkezi; 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 kayak pisti, 19 mekanik tesisi ve 3 bin 400 metre rakıma ulaşan teleferik hatlarıyla dünya standartlarında kış turizmi hizmeti sunmaya devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Kayseri programı kapsamında Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Bakan Yardımcısı Boyraz'a Erciyes'in mevcut durumu, turizm kapasitesi ve gelecek vizyonuna ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu tarafından gerçekleştirilen sunumda, Erciyes'in bölge turizmine sağladığı katkılar, uluslararası alandaki konumu ve planlanan projeler hakkında bilgiler paylaşıldı.

Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından planlanan Hacılar-Hisarcık Kavşağı'ndan Develi istikametine uzanan 8,2 kilometrelik alternatif yol projesi ve bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret programı kapsamında Boyraz, Erciyes Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulunarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin vizyoner yatırımlarıyla uluslararası ölçekte bir kış turizm merkezi haline gelen Erciyes'in tanınırlığı ve turizm potansiyeli, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın girişim ve çalışmalarıyla her geçen gün daha da artıyor.