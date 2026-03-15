Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun birçok bölgesi için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde kar, Hatay ve Güneydoğu'da ise fırtına bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Mart Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak.

Ülkenin birçok bölgesinde yağış beklenirken bazı bölgeler için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ile İstanbul'un kuzeyi, Antalya'nın doğusu, Samsun, Tokat ve Amasya çevrelerinde yağış görülecek. Yağışların, özellikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun bazı illerinde ise yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Bingöl, Bitlis, Muş, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli kar yağışı görülebileceği bildirildi.

Meteoroloji ayrıca rüzgâr konusunda da uyarıda bulundu.

Rüzgârın genel olarak kuzeyli yönlerden eseceği, ancak Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay çevrelerinde fırtına şeklinde etkili olabileceği belirtilirken, bu bölgelerde rüzgâr hızının 50-80 kilometreye, Hatay'da ise yer yer 90 kilometreye kadar çıkabileceği tahmin edildi.

Gece ve sabah saatlerinde ise özellikle iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don, Marmara ve iç kesimlerde ise pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi.

Öte yandan Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ ve kar erimesi riskine karşı da vatandaşları uyarırken, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.