İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Küçükçekmece'de sağlık hizmetlerini daha erişilebilir kılacak olan 'Küçükçekmece Halk Sağlığı Merkezi'ni hizmete açtı.

İSTANBUL (İGFA) - Açılışı yapılan Küçükçekmece Halk Sağlığı Merkezi'nin sunduğu imkânları tek tek anlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarken, İBB'nin 'halkçı belediyecilik' vizyonuyla İstanbul'un her noktasına eşit hizmet götürmeye devam edeceğini vurguladı.

Özellikle evde banyo ve kişisel bakım hizmetinin önemine değinen Aslan, şunları kaydetti:

'Bazı hizmetleri evde veremiyoruz. İşte orada İBB nakil ambulansı gelecek, o yaş almış amcamızı, teyzemizi merkezimize getirecek. Burada tüm kişisel bakım hizmetlerini alacaklar. Tepeden tırnağa banyosunu yaptıracağız, tırnaklarını keseceğiz, saçlarını tarayacağız. Kendi annemiz, babamız gibi sahip çıkıp akşam tekrar evine, yatağına huzurla bırakacağız. Bu o kadar önemli bir şey ki. Vallahi billahi benim aklıma bundan daha büyük bir hizmet gelmiyor.' Ayrıca engelli çocuğu olan anneler için 'Kısa Mola' merkezlerinin hayati önem taşıdığını belirten Aslan, 'Annesiniz, düşünün ki engelli bir çocuğunuz var. Çocuğunuzu bırakıp pazara, kuaföre hatta oy kullanmaya bile gidemiyorsunuz. Ama artık İBB var. Çocuğunuzu İBB'nin Kısa Mola merkezlerine bırakıyorsunuz. Ne kadar işiniz varsa, işlerinizi halledip çocuğunuzu huzurla geri alıp evinize gidiyorsunuz. İBB'nin şefkatli eli her zaman yanınızda' dedi.

'CAMİ DE YAPARIZ, ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİ DE'

İBB'nin hizmet götürürken asla ilçe veya parti ayrımı yapmadığını vurgulayan Aslan, Küçükçekmece'ye yapılan devasa yatırımlardan bahsederek, 'Küçükçekmece İstanbul'umuzun en yüksek nüfusa sahip ilçelerinden birisi. İBB de 6. en büyük yatırımını Küçükçekmece'ye yapmış. Ama İBB en çok yatırımı İstanbul'da hangi ilçeye yapmış diye sorarsanız, uzunca yıllar AK Parti tarafından yönetilen Ümraniye Belediyesi'ne yapmış. İşte Ekrem İmamoğlu bu. Kime oy verirsen ver, nereli olursan ol; Ekrem İmamoğlu varsa, hizmet her yere gelir. Cami de yapan, cemevi de yapan, çocuk etkinlik merkezi de kuran, yurtlar da yapan biziz. Kimse bizden bunu alamayacak. Tüm doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramını kutluyor, Küçükçekmece Halk Sağlığı Merkezi'miz Küçükçekmece'mize ve İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.