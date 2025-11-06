Kayseri Talas Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TİKA'nın destekleriyle düzenlenen Türk Dünyası Yazar ve Şairler Talas Buluşması'nın final programında Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a 'Türk Dünyası Üstün Hizmet Ödülü' takdim edildi. Geceye damga vuran ise Başkan Yalçın'a çapan giydirilerek Kazak Hanı ilan edilmesi oldu.

KAYSERİ (İGFA) - 14 ülkeden 54 yazar ve şairin katılımıyla gerçekleşen program, Türk dünyasının ortak değerlerini ve gönül birliğini Talas'ta buluştururken, Türk Dünyası Yazar ve Şairler Talas Buluşması'nın Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen final programı unutulmaz anlara sahne oldu.

Dört gün süren etkinliğin genel koordinatörlüğünü yürüten Türk Edebiyatı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Türk Dünyası Koordinatörü İmdat Avşar, Talas'taki programların güçlü bir ev sahipliğiyle sürdüğünü belirtti.

Avşar konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'Talas Belediyesi'nin büyük özverisiyle 4 gündür devam eden bu etkinliklerde rüya gibi günler yaşadık. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TİKA destekleriyle ortaya konan bu birliktelik, Türk dünyasının gönül köprülerini güçlendirdi. İnşallah Turan ellerinin başka şehirlerinde de bu bayraklar dalgalanacaktır. Mustafa Yalçın başkanımız hem Talas Belediyesinde yapmış olduğu hizmetlerle, hem Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulunda yaptığı görevlerle hem de yıllarca Kayseri'de Türk kültür ve medeniyetine yaptığı katkılardan dolayı Türk Edebiyatı Vakfı tarafından Türk Dünyası Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görülmüştür.'

Bu açıklamanın ardından Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı, ödülü Başkan Yalçın'a takdim etti.

KAZAK HANI OLDU

Programda ayrıca anlamlı bir an daha yaşandı. Önceki dönem TÜRKSOY Genel Sekreteri ve Kırgızistan Kültür Bakanı Dusen Kasseinov, Başkan Yalçın'a çapan giydirerek Kazak Hanı ilan etti.

Başkan Mustafa Yalçın, kendisine verilen ödül ve gösterilen bu özel jest nedeniyle Serhat Kabaklı'ya ve Dusen Kasseinov'a teşekkür etti.

ÇAPAN NE ANLAMA GELİYOR?

Orta Asya kültüründe çapan, devlet adamlarına, liderlere veya çok değer verilen misafirlere hediye edilen geleneksel kaftandır.

Çapan giydirilmesi; saygı, onur, itibar ve liderlik göstergesidir.