Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 19 Nisan Cumartesi günü vatandaşlarla bir araya gelerek hem icraatlarını anlatacak hem de sorularına cevap verecek.

KAYSERİ (İGFA) - AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın aynı anda tüm Türkiye’de başlatacağı, ‘Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ isimli mahalle toplantılarının ilkinde Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, şimdiye kadar gerçekleştirdiği hizmet ve yatırımlarla ilgili bilgi paylaşımında bulunacak.

7/24 Kütüphaneden Zincidere 100. Yıl Mesire Alanına, Belediye Mahallemizde uygulamasından Ali Dağı 360 Kafe ve Yeşil Alana kadar birçok alanda gerçekleştirilen hizmet ve yatırımları içeren sunumun ardından vatandaşlar da Başkan Yalçın’a sorularını sorma imkanı bulacak.

Bir ay içerisinde 4 kez gerçekleştirilmesi planlanan programın ilki, 19 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Mevlana Mahalle Meydanı Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilecek.

BAŞKAN YALÇIN’DAN DAVET

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “3 yılı aşkın süredir vatandaşlarımızın talep ve önerilerini Şeffaf Oda’da dinliyoruz. Şimdi de AK Parti Genel Merkezimizin talebi doğrultusunda mahalle sakinlerimizle bir araya geleceğiz. Tüm hemşehrilerimiz cumartesi günü saat 13.30’da Mevlana Mahalle Meydanı Amfi Tiyatro’ya bekliyorum” ifadelerini kullandı.