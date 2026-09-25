Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, BBP Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki kişilerin bulunduğu helikopterin düşmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese operasyon düzenlenirken, 33 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki kişilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, yürütülen çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY faaliyetleri çerçevesinde 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçuna iştirak ettikleri ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda Ankara merkezli 16 ilde 45 farklı adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

33 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Haklarında gözaltı kararı verilen 47 kişiden 10'unun cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini duyurdu.