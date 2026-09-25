Adalet Bakanı Akın Gürlek, MASAK'ın Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne (EMİS) yönelik yürütülen 'siyasal veya askerî casusluk' soruşturmasında 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Soruşturmada, sistemde Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgular yapıldığı ve bazı kayıtların silinmiş olabileceğine yönelik teknik bulgulara ulaşıldığı bildirildi.

İSTANBUL (İGFA)- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmanın odağında, MASAK'ın kritik dijital altyapısı EMİS'e yönelik yetkisiz işlemler ve sistem kayıtlarının güvenliği bulunuyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre, 2012-2018 yılları arasında sistemin geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin tespitler yapıldı.

Teknik incelemelerde, EMİS'te Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi'ne (PEP) ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldığı, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara yönelik sorgular gerçekleştirildiği belirlendi. Bazı veri alanlarının sonradan silinmiş olabileceği ve yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerini geriye dönük denetlemeye yarayacak log kayıtlarının tutulmadığı da soruşturma dosyasına yansıdı.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. ,

Aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 5'i gözaltına alınırken, yurt dışında olduğu belirlenen 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Soruşturma kapsamında AGMLAB A.Ş. ve MRD A.Ş.'ye mahkeme kararıyla el konularak TMSF kayyım olarak atandı.

İlgili dönemde MASAK Başkanlığı görevinde bulunan üç eski başkanın da ifadelerine başvurulacağı bildirildi.

Bakan Gürlek, soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, devlet kurumlarının ve kritik bilgi sistemlerinin örgütsel amaçlarla kullanılmasına yönelik mücadelenin devam edeceğini ifade etti. Bakan Gürlek, 'Devletimizim mali istihbarat ağına yönelik casusluk faaliyeti yürütenler hukuk önünde hesap verecektir' dedi.

DEVLETİMİZİN MALİ İSTİHBARAT AĞINA YÖNELİK CASUSLUK FAALİYETİ YÜRÜTENLER HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKTİR!



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde; FETÖ başta olmak üzere devletimizin kurumlarına sızmaya, kamu kaynaklarını ve kritik bilgi sistemlerini örgütsel amaçlarla: — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 25, 2026