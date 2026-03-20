CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, bir bardak benzinin 30 liraya ulaştığını belirterek artan akaryakıt fiyatlarına sosyal medya üzerinden dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - CHP Erzincan Milletvekili ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi Mustafa Sarıgül, akaryakıt fiyatlarına yönelik tepkisini dikkat çeken bir yöntemle dile getirdi.

Bir akaryakıt istasyonunda bardağa benzin doldurarak video paylaşan CHP'li Sarıgül, 'Bir bardak benzin olmuş 30 lira. Bir litre benzin 72 lira. Benim vatandaşım bu rakamlarla soruyorum; bu tekeri nasıl döndürecek?' ifadelerini kullandı.

Paylaşımında ekonomik zorluklara vurgu yapan Sarıgül, özellikle artan akaryakıt fiyatlarının vatandaşın günlük yaşamını doğrudan etkilediğini belirtti.