ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, dünya genelinde yaşanan savaş ve çatışmaların insanlığın temel haklarında yarıklar oluşturduğunu belirtti.

Mesajında özellikle İran İslam Cumhuriyeti ve Gazze'deki şiddet olaylarına dikkat çeken Bahçeli, insanlık ve vicdan açısından içinde bulunulan durumun ciddi bir kriz olduğunu ifade etti.

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını 'Müslüman vicdanlarda infial uyandıran bir saldırı' olarak nitelendirirken, barış, ateşkes ve diplomatik çözüm yollarının önemine vurgu yapan Devlet Bahçeli, ayrıca, Türkiye'nin doğru adımlar ve stratejilerle iç güvenliğini güçlendirmesinin bölgesel ve küresel krizler karşısında tarihi bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Mesajında Ramazan Bayramı'nın, dargınlıkların sona ermesi, ilişkilerin yumuşaması ve gönüllerin birleşmesi için bir fırsat olduğunu dile getiren Bahçeli, tüm vatandaşların ve İslam aleminin bayramını tebrik ederek, Türkiye'nin birliğine, toplumsal dirliğine ve kardeşliğine sahip çıkılması çağrısında bulundu. Bahçeli, mesajında, 'Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Gönlünde vatanın kaygısını duyan, yüreğinde milletin sevgisini yaşatan, ruhunda al bayrağın sıcaklığını hisseden her kardeşime selam olsun.' ifadelerine yer verdi.

