KAYSERİ (İGFA) - Sevgisiyle, şefkatiyle, sabrıyla, fedakarlığıyla hayatın her alanını güzelleştiren annelerin bir gün değil her gün Anneler Günü’nü kutladığını belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Anneler Günü… Sonsuz sevgisiyle hayatımıza yön veren annelerimiz, sevginin, şefkatin, sabrın simgesi. Dünyaya adım attığımız andan itibaren her şeyi öğreten, sevgiyle büyüten annelerimiz ilk öğretmenlerimiz. Anne sevgisini tarif etmek ise annelerimizin fedakarlıklarını sıralamak kadar zor. Yalnızca kendi çocuklarını değil; tüm çocukları sevgisiyle kucaklayan annelerimizin hakkı ödenmez.

Sevginin vücut bulmuş hali olarak toplumumuza birey kazandıran annelerimiz başımızın tacı. Kahramanlıklarıyla, cesaretiyle tarihimize derin izler bırakmış annelerimize bir gün değil; her gün sevgimizi göstermeli, onların bizleri yüreğinde taşıdığı gibi bizler de onları başımızın üstünde taşımalıyız. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor; ahirete göçmüş annelerimizi rahmet ve sevgiyle yad ediyorum.”