Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet veren Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi 65 yaş üstü vatandaşlara ikinci baharını yaşatıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Merkezde güne sabah sporu ile başlayan ulu çınarlar, kültür sanat etkinlikleri ile sosyalleşirken psikososyal, fizyoterapi, hemşire, berber ve kuaför hizmeti ve çeşitli uğraş terapileri ile günlerini keyifli ve verimli bir şekilde geçiriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 2019 yılı Kasım ayından bu yana sosyal ve gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sunmaya devam eden projelerinden biri olan Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, yaşlı vatandaşlara adeta ikinci baharını yaşatıyor.

Ulu çınarları 'dua kaynağı ve rahmet unsuru' olarak niteleyen ve onlara yönelik özel hizmetleri ile takdir toplayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın anlamlı projelerinden Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, 65 yaş üstü yaşlı çınarların, sosyalleşmesi ve huzurlu yaşaması hedefiyle misafirlerini konuk ediyor.

Hali hazırda 102 ulu çınara, haftanın 5 günü, her güne özel olarak yapılan planlama dâhilinde hizmet veren Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde gün sabah sporu ile başlıyor.

Kurum Fizyoterapisti Aybüke Kılıçer tarafından yaptırılan sabah sporunda yaşlı vatandaşlar, müzik eşliğinde yaşları ve fiziksel durumlarına göre egzersizler yaparak güne zinde bir başlangıç yapıyor. Sabah sporunun ardından günün programına göre etkinlik ve faaliyetlerine devam eden yaşlı vatandaşlardan fizik tedavi ihtiyacı olanlar yine Fizyoterapist Aybüke Kılıçer tarafından uygulanan programda tedavi alıyor.

Merkez içerisinde her detayın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü aktivite odalarında erkek ve kadın yaşlılar ayrı ayrı faaliyetlere katılıyor. Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi Korusu da sazlı sözlü etkinler gerçekleştirerek merkezdeki yaşlı vatandaşların yüzünü güldürüyor ve onlar için moral kaynağı oluyor.

Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde yaşlıların sporla başlayan bir gününe dair bilgiler veren Kurum Fizyoterapisti Aybüke Kılıçer, 'Buraya etkinlik için gelen yaşlılarımızı sabah sporuyla karşılıyoruz. Daha sonrasında yaşlılarımızı kapsamlı bir değerlendirmeye alarak, hareket kabiliyetlerini, günlük yaşam aktivitelerini analiz ettikten sonra elde ettiğimiz bulgularla kişiye özel fizik tedavi ve rehabilitasyon programı uygulayıp, sonuçlandırıyoruz' diye konuştu.

Tam Donanımlı Merkez, Dua Alan Hizmet

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin dua ve takdir toplayan Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, 65 yaş üstü sosyal, ekonomik ve fiziksel yetersizlik içinde olan ve bu anlamda desteğe ihtiyaç duyan yaşlı bireylere; hem yaşam alanlarında hem kurum içerisinde hizmetler sunarak, onların yaşam şartlarını iyileştirmeye katkı sunuyor. Merkez, yaşlı vatandaşların psiko-sosyal anlamda günlük hayata adaptasyonlarının kolaylaşması ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkların önlenmesi ya da yavaşlatılması adına etkin ve kaliteli bir hizmet veriyor.

Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nin zihinsel aktiviteler, psiko-motor aktiviteler, psikolojik destek hizmeti, eğitsel aktiviteler, fizik tedavi ve rehabilitasyon aktiviteleri, sanatsal aktiviteler, sosyal etkinlikler, evde sosyal destek ve bakım hizmetleri yaşlı vatandaşlar ve yakınlarından takdir topluyor.