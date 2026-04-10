Edirne Keşan'da genç zihinlerin strateji ve mantık yürütme becerilerinin sergilendiği Akıl ve Zeka Oyunları İlçe Turnuvası büyük bir coşkuyla tamamlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler hem eğlendi hem de il bazındaki yarışmalara katılabilmek için ter döktü.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Akıl ve Zeka Oyunları İlçe Turnuvası, toplam 66 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. İlkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin strateji savaşına sahne olan turnuvada, dereceye giren isimler Keşan'ı Edirne'de temsil etme hakkı kazandı.

İlçedeki eğitim kurumlarını bir araya getiren turnuvada, öğrencilerin problem çözme, hızlı düşünme ve analiz yetenekleri mercek altına alındı. Centilmence bir rekabetin hakim olduğu müsabakalarda, akıl oyunlarına gönül veren gençler yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

66 ÖĞRENCİ KIYASIYA MÜCADELE ETTİ

İlkokul ve ortaokul kademelerinden gelen 66 öğrenci; Mangala, Pentago, Q-Bitz, Reversi ve Kulami gibi farklı kategorilerde karşı karşıya geldi. Turnuva boyunca strateji geliştirme becerilerini konuşturan öğrenciler, yoğun bir konsantrasyonla hamlelerini gerçekleştirdi.

HEDEF EDİRNE İL TURNUVASI

Büyük bir heyecana sahne olan turnuvanın sonunda her kategorinin birincileri ilan edildi. İlçe birincisi olan öğrenciler, önümüzdeki günlerde Edirne genelinde düzenlenecek olan il turnuvasında Keşan'ı temsil edecek. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen tüm öğretmen, yönetici ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.