Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, sadece yangınlara müdahale etmekle kalmıyor, aynı zamanda yardıma muhtaç hayvanların da yardımına koşuyor. Bu kapsamda İzmit Sarıhocalar mevkiinde sarp arazide mahsur kalan 15 keçi ve oğlak, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yalnızca yangın ve acil durumlarda değil, tüm canlılar için 7/24 görev başında olmaya devam ediyor. Bunun son örneği İzmit Sarıhocalar mevkiinde yaşandı.

15 keçi ve oğlak'ın sarp arazide mahsur kaldığı ihbarını alan ekipler, hemen hayvan barınağı üzerindeki eski taş ocağı bölgesine sevk edildi. Metrelerce yükseklikteki kayalıklara özel halat sistemleri kurarak inen itfaiye ekipleri, zorlu hava ve fiziki şartlara rağmen titiz bir operasyon yürüttü. Zorlu arazi şartlarında gerçekleştirilen çalışma sonucunda 15 keçi ve oğlak, bulundukları yerden kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

ZORLU ARAZİDE NEFES KESEN OPERASYON

Ekipler, engebeli ve riskli bölgede dikkatli bir çalışma yürüterek hayvanlara ulaştı. Titizlikle gerçekleştirilen kurtarma operasyonu sonucunda keçi ve oğlaklar bulundukları yerden güvenli şekilde çıkarıldı.

Kurtarılan hayvanlar, herhangi bir zarar görmeden sahiplerine teslim edildi. Operasyon, hem hayvanların sağlığı hem de ekiplerin profesyonel müdahalesi açısından takdir topladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, gerçekleştirilen müdahalenin özverili ve örnek bir çalışma olduğunu ifade etti.