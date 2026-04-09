Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir'de dayanışma ve buluşma kültürü güçlendirmeye devam ediyor. Başkan Ünlüce, Mihalgazi'nden gelen kadınlarla anlamlı bir buluşmada bir araya geldi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Kent merkezini tanımak amacıyla Eskişehir'e gelen Mihalgazili kadınlar, Aktif Yaşam Parkı'nda Başkan Ünlüce ile buluştu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede kadınlar hem keyifli vakit geçirdi hem de kent yaşamına dair deneyimlerini ve beklentilerini paylaşma fırsatı buldu.

Buluşmada konuşan Başkan Ünlüce, dayanışmanın ve birlikte üretmenin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:



'Mihalgazi ilçemizden gelen kadın hemşehrilerimiz, kent merkezimizi tanımak üzere Eskişehir'deydi. Aktif Yaşam Parkımızda bir araya gelerek hem keyifli bir vakit geçirdik hem de şehrimize dair sohbet ettik.'

Programa ayrıca Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyesi Ezgi Doğan Turan ile Cumhuriyet Halk Partisi Mihalgazi Kadın Kolları Başkanı Arzu Yıldırım da katılarak kadınlara eşlik etti.