MANİSA (İGFA) - Manisa'da 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Yunusemre Belediyesi önünde bulunan 100. Yıl Meydanı'nda Romanlar Gecesi düzenlendi.

Üç belediyenin ortak organizasyonuyla hayata geçirilen programda vatandaşlar müzik ve eğlence dolu bir akşam yaşadı.

Programa Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kuyumcu, Hakan Gürtunca ve Seyit Ali Özmen, Şehzadeler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü İdris Avşar ile CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak da katılım sağladı.

Gecede sahne alan Manisa Roman Orkestrası, Bando Gipsy, Can Demir ve Emirhan Özanıt, Solist Alpay Altan ve Assolist Ceyhun Saraç, sergiledikleri performanslarla alanı dolduran vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Müzik ve dans eşliğinde süren etkinlikte meydanı dolduran kalabalık, gece boyunca eğlencenin tadını çıkardı.

Gecenin düzenlenmesinde destek olan veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür eden Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Roman vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Bugün de bu anlamlı günde Roman kardeşlerimizle bir araya gelmekten, onların coşkusuna ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm Roman vatandaşlarımızın günü kutlu olsun. Her zaman Roman kardeşlerimizin yanındayız, birlikteyiz' dedi.