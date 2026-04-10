İçişleri Bakanlığı, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, polislerin fedakârlık ve cesaretine vurgu yaptı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla anlamlı bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajda, polis teşkilatının milletin huzur ve güvenliğinin teminatı olduğu vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, Türk Polis Teşkilatı'nın kurulduğu günden bu yana hukukun üstünlüğü çerçevesinde büyük bir özveri, cesaret ve görev bilinciyle çalıştığı ifade edildi. Polislerin, kamu düzeninin sağlanması ve suçla mücadelede her zaman ön safta yer aldığına dikkat çekildi.

Gece gündüz demeden görev yapan emniyet mensuplarının, milletin duasını ve devletin emanetini taşıdığı belirtilen mesajda, teşkilatın 181 yıllık köklü geçmişine vurgu yapıldı.

Ayrıca, vatan uğruna hayatını kaybeden şehit polisler rahmetle anılırken, gazilere şükran dilekleri iletildi. Görev başındaki tüm polisler için sağlık, başarı ve kolaylık temennisinde bulunulan açıklamada, Polis Haftası'nın kutlu olması dilendi.