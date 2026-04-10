3713 Terörle Mücadele Kahramanları Derneği tarafından organize edilen 'Gazâ Anlayışı ve Gazilik' konulu konferans programı, Eskişehir ve Bursa'da yoğun katılım ve büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi.

ADIYAMAN (İGFA) - Binlerce gence ulaşan program, milli ve manevi değerlerin aktarılması açısından önemli bir buluşmaya sahne oldu.

Program kapsamında, Hz. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) Gazâ sancağının; barış, adalet ve merhametin sembolü olduğu vurgulanırken, bu mukaddes mirası asırlar boyunca yaşatan aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz rahmet ve minnetle yâd edildi. Etkinliğin en anlamlı duraklarından biri ise, Ulu Gazi Seyit Battal Gazi'nin türbesine gerçekleştirilen ziyaret oldu.

Gaziler ve katılımcılar, dualar eşliğinde bu toprakları vatan kılan 'Gazâ Ruhu'nu yerinde hissederek manevi bir atmosferde buluştu.

Konferansta konuşan Şair-Yazar Gökhan Serter, 'Gazâ anlayışı ve gazilik ruhu yalnızca savaş meydanlarında değil, barış zamanlarında da sadakatle bağlı kalınması gereken mukaddes bir değerdir.

Tarihimizde Seyit Battal Gazi gibi abide şahsiyetler, bu ruhun en güçlü temsilcilerindendir. Bu miras, bugün de milletimizin birlik ve dirliğinin en önemli teminatıdır' ifadelerini kullandı.

DERNEK BAŞKANI OKAN ÖZALP'TEN ANLAMLI MESAJ

3713 Terörle Mücadele Kahramanları Derneği Başkanı Okan Özalp ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 'Bu programla amacımız; gazâ anlayışını ve gazilik ruhunu özellikle genç nesillere doğru bir şekilde aktarabilmektir. Aziz şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı koruma bilinci, ancak tarihini bilen ve değerlerine sahip çıkan bir gençlikle mümkün olacaktır. Eskişehir ve Bursa'da gerçekleştirdiğimiz bu programlarda binlerce gencimize ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Seyit Battal Gazi Hazretleri'nin manevi huzurunda gerçekleştirdiğimiz türbe ziyareti ise bizler için ayrı bir anlam taşımaktadır. Kahraman ecdadımızın izinde yürümeye devam edecek, şehit ve gazilerimizin emanetine sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.'

Program sonunda; konferansa ve türbe ziyaretine katılan gazilere, şehit yakınlarına, devlet büyüklerine, siyasi parti temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarına ve yoğun ilgi gösteren gençlere teşekkür edilerek, birlik ve beraberlik vurgusu yinelendi.