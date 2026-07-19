Milletvekili Gezmiş üniversite eğitimindeki sorunları TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda dile getirdi.

GENÇLERİN UMUTLARI KIRILMAMALI

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda yaptığı konuşmada eğitim sisteminin kronikleşen sorunlarını gündeme taşıyarak, öğrencilerin, üniversitelerin ve atanamayan öğretmenlerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.

Komisyon görüşmelerinde söz alan Gezmiş, artan hayat pahalılığı nedeniyle öğrencilerin barınma, beslenme ve ulaşım giderlerini karşılamakta büyük güçlük çektiğini belirtti.

Ekonomik sorunların birçok genci eğitimini yarıda bırakmaya zorladığını ifade eden Gezmiş, pek çok öğrencinin geleceğini yurt dışında aramak zorunda kaldığını söyledi.

Üniversitelerde yaşanan nitelik kaybına da değinen Gezmiş, yetersiz laboratuvarlar, eksik altyapı ve bilimsel üretimi olumsuz etkileyen koşulların yükseköğretimin kalitesini düşürdüğünü vurguladı. Üniversitelerin yalnızca diploma veren kurumlar olmadığını belirten Gezmiş, “Üniversiteler; bilim üreten, araştıran, sorgulayan ve özgür düşünceyi geliştiren, ülkemizin geleceğini inşa eden kurumlardır.” dedi.

Konuşmasında sayısı 1 milyonu aşan atanamayan öğretmenlerin yıllardır süren mağduriyetini de gündeme getiren Gezmiş, öğretmenlerin emeklerinin karşılığını alabilecekleri bir atama politikasının hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Eğitim politikalarının liyakat ve fırsat eşitliği temelinde yeniden şekillendirilmesi gerektiğini dile getiren Gezmiş, gençlerin umutlarını tüketen değil, hayallerini büyüten bir eğitim sisteminin inşa edilmesinin zorunlu olduğunu söyledi.

Türkiye’nin geleceğinin güçlü, özgür ve nitelikli bir eğitim sistemiyle mümkün olacağını belirten Gezmiş, tüm öğrencilerin bilimsel üretimin desteklendiği, özgürce düşünüp kendilerini ifade edebildikleri ve gençlerin geleceğe güvenle bakabildiği bir eğitim anlayışının hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.