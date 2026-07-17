Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can ile rap müziğin sevilen ismi Eypio, 8 yıl aradan sonra yeniden aynı projede bir araya gelerek müzikseverlerle buluşturdukları şarkıları 'Kıyamam' ile ilk haftasında 5 milyona yakın dinlenme rakamına ulaşarak zirveye yerleşti.

İSTANBUL (İGFA) - Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında müzikseverlerle buluşan 'Kıyamam' şarkısı dinleyicilerlen tam not aldı.

Söz ve müziği Eypio'ya, düzenlemesi Umut Timur'a ait olan şarkı tüm radyolar tarafından çalınıp, yoğun istek alırken; Spotify New Music Friday, Youtube Music Flaş, Fizy En İyi Düetler, Muud Türkçe Pop ve Apple Music Türkçe Pop sayfalarında kapak olan şarkı, trend listelerine de zirveden girmeyi başardı.

Sibel Can'ın güçlü yorumu ile Eypio'nun kendine özgü tarzını etkileyici bir uyum içinde bir araya getiren 'Kıyamam'; YouTube Trend Listesi, Daily Top Music Video (Günlük En İyi Müzik Videosu), Spotify Daily Top Song (Günlük En Popüler Şarkı), Apple Music Daily Top 200 (Günlük En İyi 200), Shazam Türkiye Top 200 listelerinde de çok üst sıralardan giriş yaptı.

Duygusal hikâyesini modern altyapısıyla buluşturan şarkı, zirveye emin adımlarla ilerliyor.