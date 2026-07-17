Müzik yolculuğunun 16'ıncı yılında sözlerini kendi yazdığı şarkılara yer veren Gedik, 'Bir Tatil Lazım' için 'sözleri deniz, güneş, tatil ve yanık tenleri hayal ederek yazdım, yaz bu şarkıyla şimdi başlıyor' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - Ömür Gedik arka arkaya çıkardığı başarılı şarkılara bir yenisini daha ekledi.

Tropikal house tarzındaki enerjik melodisi ve tatil ruhunu yansıtan güçlü ve neşeli sözleriyle öne çıkan 'Bir Tatil Lazım' ın klibi İstanbul ve Antalya'da iki günde çekildi.

ÖMÜR GEDİK KONSER TAKVİMİ

29 Ağustos Jolly Joker Vadi İstanbul

9 Ağustos Armutlu Belediyesi

22 Ağustos Bodrum Vogue Hotel

26 Ağustos Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

30 Ağustos Bodrum Belediyesi Zafer Bayramı