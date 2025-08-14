MUSKİ Genel Müdürlüğü, Eldirek Mahallesi’nde yaz aylarında yaşanan su kesintileri ve basınç sorunlarını çözmek için sondaj kuyusu açarak yeni terfi hattı ve şebeke yenileme çalışmaları başlattı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Fethiye ilçesi Eldirek Mahallesi’nde yaz aylarında yaşanan su kesintileri ve basınç düşüklüğü sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından bölgede açılan sondaj kuyusunda saniyede yaklaşık 3,5 litre içme suyu bulundu. Kuyu ile içme suyu deposu arasındaki 800 metrelik hat, MUSKİ ekipleri tarafından dayanıklı borular kullanılarak yapılıyor.

Ayrıca, vatandaşların arsalarının içinden geçen eski su hatları da yenilenerek yol kenarlarına taşınıyor. Böylece hem altyapı daha modern hale geliyor hem de arıza durumlarında bakım ve onarım çalışmaları daha hızlı yapılabiliyor.