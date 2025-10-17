Tarım ve Orman Bakanlığı, Marmara Denizi'nde müsilajdan etkilenen küçük ölçekli balıkçılar için harekete geçti. Resmî Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, 12 metreden küçük teknelere 2025 yılına özel ilave ödeme yapılacak.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliğ' kapsamında önemli bir değişikliğe gidildi.

Bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğe göre Marmara Denizi'nde müsilajdan etkilenen illerde faaliyet gösteren küçük balıkçılara ek destek sağlanması kararlaştırıldı.

Yeni eklenen Geçici Madde 1 uyarınca; Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova illerinde geçerli su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip, 12 metreden küçük (12 metre hariç) balıkçı teknelerine, sadece 2025 yılı için, mevcut destek miktarı kadar ilave ödeme yapılacak.

İlave ödemeye ilişkin başvuru tarihleri ve detaylar Bakanlık internet sitesinden duyurulacak. Ayrıca, bu destek başvurularında daha önce zorunlu olan Küçük Ölçekli Balıkçılık Destekleme Anket Formu (Ek-3) istenmeyecek.