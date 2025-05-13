Musıki Eğitim Vakfı, Türk müziğine ömrünü adamış değerli neyzen, TRT sanatçısı, akademisyen ve eğitmen Ümit Gürelman onuruna özel bir konser düzenledi. Rami Kütüphanesi'nde gerçekleşen “Vefa Konseri” müzikseverleri bir araya getirdi.İSTANBUL (İGFA) - Ümit Gürelman, uzun yıllar boyunca hem sahne hem de eğitim alanında Türk müziğine hizmet etmiş, özellikle TRT’deki çalışmalarıyla geniş kitlelere ulaşmış önemli bir sanatçıdır. Ney sazındaki ustalığı, derinlikli yorum gücü ve akademik çalışmalarıyla tanınan Gürelman; geleneksel repertuvarın korunması ve genç kuşaklara aktarılması konusunda büyük emek verdi. Ses eğitimi ve repertuvar çalışmalarıyla birçok sanatçının yetişmesinde öncü rol oynadı.

Konserin moderatörlüğünü müzik araştırmacısı Osman Nuri Özpekel üstlendi. Gecede, usta sanatçılar Çiğdem Yarkın ve İbrahim Suat Erbay solist olarak sahne aldı.

Bu özel gecede sahne alan saz heyetinde ritimde Ferruh Yarkın, çelloda Volkan Ertem, neyde Muhammed Ceylan, kanunda Mustafa Tabak, kemençede İremnur Yaşar ve tanburda Ahmet Yağmur Kacur yer aldılar. Her biri kendi alanında yetkin bu değerli müzisyenler, gecenin anlam ve duygusunu sahneye yansıtarak izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Konser, Musıki Eğitim Vakfı Başkanı ve sanatçı Fikret Erkaya ev sahipliğinde, tüm sanatseverlere ücretsiz olarak sunuldu.