“Aile Dostu İş Yeri Projesi” Tanıtıldı: Spot: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile MÜSİAD iş birliğinde başlatılan “Aile Dostu İş Yeri Projesi” tanıtıldı. MÜSİAD Kayseri, projeye katkılarından dolayı ödüllendirildi.Habibullah EFENDİGİL / KAYSERİ (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile MÜSİAD iş birliğinde hayata geçirilen “Aile Dostu İş Yeri Projesi”, 4 Eylül 2025’te MÜSİAD Genel Merkezi’nde düzenlenen imza ve ödül töreniyle tanıtıldı.

Törene Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ve MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir katıldı.Proje, iş dünyasında aile kurumunu desteklemeyi ve sosyal sorumluluğu güçlendirmeyi hedefliyor. Törende, projeye en fazla katkı sağlayan MÜSİAD Kayseri Şubesi ödüllendirildi.

Ödülü, Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Bakan Göktaş’tan aldı.

Başkan Akmermer, törende yaptığı konuşmada, “Aile, toplumun ve iş dünyasının temelidir. Bu proje, huzurlu iş yerleri ve verimli iş gücüyle geleceği inşa etme sorumluluğumuzu yansıtıyor. Bu ödül, Kayseri iş dünyasının duyarlılığını gösteriyor” dedi. Protokolde, projenin çalışanların aileleriyle daha huzurlu bir yaşam sürmesini sağlayacağı, üretim ve verimliliği artıracağı ve toplumsal yapıya kalıcı değer katacağı vurgulandı.