Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenecek “GastroANTEP Kültür Yolu Festivali Bilgilendirme ve Basın” toplantısı yapıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda kentin gastronomi zenginliğini, kültürel mirasını, tarihini ulusal ve uluslararası boyutta tanıtacak festivalin detayları; gastronomi profesyonelleri, sektör temsilcileri ve basın mensuplarıyla paylaşıldı.

13-21 Eylül tarihlerinde Festival Park’ta düzenlenecek olan GastroANTEP Kültür Yolu Festivali, şehrin önemli isimlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Zengin programıyla dikkat çeken festivalde çeşitli etkinlikler yapılacak.

BAŞKAN ŞAHİN: GASTRONOMİ ŞEHRİ GAZİANTEP, EKONOMİ VE HUZURUN KAPISINI AÇIYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GastroANTEP Kültür Yolu Festivali toplantısında yaptığı konuşmada, gastronominin şehrin kalkınması için büyük bir güç olduğunu belirterek, “Birlikte çalışarak bu coğrafyanın sevgisini, muhabbetini ve gastronomi tarihini yazıyoruz” dedi.

Kentin sahip olduğu değerlerin doğru tanıtılması gerektiğini vurgulayan Başkan Fatma Şahin, “UNESCO yolculuğumuz bir emek ve dayanışma yolculuğudur. Yuvalama sadece bir yemek değil, aynı zamanda bir kültürdür, komşuluk terapisidir. Elimizde çok büyük bir hazine var” diye konuştu.

Gastronominin sadece mutfak kültürü olmadığını, aynı zamanda ekonomiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyleyen Şahin, “Bugün Japon mutfağı, İtalyan mutfağı bilimsel bir yaklaşımla dünya markası oldu. Bizim de 12 bin yıllık bir mirasımız var. Bu mirası ekonomiye dönüştürdüğümüzde şehirde konuştuğumuz birçok sorun kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Şahin, gastronominin şehrin sosyal ve ekonomik yapısına katkı sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Bu işin yüzde sekseni tanıtım. Bizim çeşitliliğimiz ve zenginliğimiz çok büyük. Asya turistine de, Avrupa turistine de hitap etmeliyiz. Çeşitlendirmeli, zincir otelleri şehrimize getirmeli, ikna etme gücümüzü yükseltmeliyiz. Günün sonunda bu istihdam, ihracat ve huzur demektir. Gaziantep’in mutluluk şehri olması için çalışıyoruz.”

VALİ ÇEBER: GASTRONOMİ ŞEHRİ GAZİANTEP’İN BAŞARISINDA ORTAK ÇABA VAR

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise, Gaziantep’in gastronomi alanındaki başarısının Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde tüm kurumların ortak çabasıyla sağlandığını ifade ederek, şunları aktardı:

“Gastronomi bir ekosistem meselesi. Tek başına bir kişinin çabasıyla olmaz. Ancak herkes kabul eder ki bugün gastronomi şehri Gaziantep konuşuluyorsa bunun bir numarası Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’dir. Bu işe verdiği önem ve Büyükşehir Belediyesi’nin tüm imkânlarını kullanarak diğer kurumları da yanına alması çok kıymetlidir.”

PROF. DR. ŞENKUL: GAZİANTEP GASTRONOMİDE HER GÜN YENİDEN TUŞA BASMALI

Prof. Dr. Çetin Şenkul da, kentin gastronomi alanındaki potansiyeline dikkat çekti. Şenkul, “Gaziantep’i geziyorum, gerçekten çok etkilendim. Bir şehir gastronomiyle ilgili ne kadar tuşa basabiliyorsa, bunu burada görebiliyoruz. Uzun zamandır Ömür Akkor’la birlikte çalışıyoruz, şehir şehir geziyoruz. Gaziantep gerçekten çok etkileyici bir şehir” dedi.

Sunumlarının konusuna da değinen Şenkul, “Bugün tartışacağımız konu, Gaziantep’i bir adım daha ileriye götürmek için neler yapabileceğimizdir. Başkanımız Fatma Şahin’in öncülük ettiği bir süreç var. Bundan sonrasında bu şehrin gastronomide yükselmesi için her gün tuşa basmamız gerekecek” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı İsmet Özcan da divanda yer alarak festival üzerine görüşlerini dile getirdi ve yapılan hazırlıklara yönelik konuşmalar yaptı.