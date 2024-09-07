MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa Valisi Erol Ayyıldız’a kutlama ziyaretinde bulundu. MÜSİAD Bursa heyeti tarafından, Vali Ayyıldız’a derneğin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgilendirme de yapıldı.BURSA (İGFA) - MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bursa Valiliği görevine atanan Erol Ayyıldız’a başarı dileklerini ilettiler. Valilik binasında gerçekleşen ziyarette, MÜSİAD Bursa’nın ekonomik ve sosyal alanlarda gerçekleştirdiği faaliyetler ile ilgili bilgiler verildi.

”Daha önceki kamu görevlerinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü gibi çok önemli makamlarda ülkemiz için değerli hizmetler üreten Sayın Valimiz Erol Ayyıldız’ın liderliğinde şehrimizde yine örnek çalışmalara imza atılacağına inancımız tamdır” diyen Başkan Şenocak; “MÜSİAD Bursa Şubesi olarak, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, ülkemiz ve Bursamız için çalışanlarımıza devam ederken, Bursa Valiliğimiz başta olmak üzere kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte ortak değer üreten her türlü iş birliğine de katkı sağlamaya hazırız” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erol Ayyıldız’a, MÜSİAD Bursa heyeti tarafından kentin gelişimi için yapılacak yatırımlarının yanı sıra huzur ve güven ortamının artarak devam etmesi adına yapılacak çalışmalarda başarı dilekleri ile birlikte çiçek takdim edildi.