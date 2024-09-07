Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, kamuoyuyla paylaşılan Yeni Orta Vadeli Program’a ilişkin değerlendirmede bulundu.KAYSERİ (İGFA) - Yeni OVP’yi olumlu bulduğunu ifade eden Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, “Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program'ın başta sanayicilerimizin olmak üzere toplumun her kesimine hayırlar getirmesini diliyorum. Yeni program ekonomimizdeki aksaklıkları kısa vadede çözmeyi hedefleyen ve dengeli büyümeyi sağlam temeller üzerine konumlandıran bir yapıdadır. ” dedi.

Başkan Yalçın, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2025-2027 dönemini kapsayan Yeni OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedeflerin yeniden belirlendiğini anımsattı. Yalçın, “Programın öncelikli ve ana hedefi enflasyon oranının kısa vadede tek haneli rakamlara indirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu konudaki kararlılığın üst düzeyde olduğu gözlemliyoruz. Enflasyonu kısa vadede dizginleyecek ekonomi yönetimine olan güvenimiz tamdır.” şeklinde konuştu.

Bütçe açığı ve cari açık konusunda da Yeni OVP’de önemli saptamaların yer aldığını gözlemlediklerini belirten Başkan Yalçın, “Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2025'te yüzde 3,1, program dönemi sonunda ise yüzde 2,5 olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Sıkı para politikası ve önemli tasarruf tedbirleri sayesinde bütçe açığının hedeflere ulaşması hiç zor olmayacaktır. İhracatımızın 2027 yılında 320 milyar dolar seviyesine ulaşması hedeflenmiştir. İthalatın da 417 milyar dolar olarak gerçekleşmesinin hedeflendiği Yeni OVP’de cari açık konusunda önemli bir iyileşme sağlanacağı ortaya konulmaktadır.” ifadelerini kullandı.