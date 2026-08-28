Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekonomik güven endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,8 artarak 100,6 değerine yükseldi.

ANKARA (İGFA) - Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 99,8 seviyesindeyken, Ağustos ayında yüzde 0,8 artışla 100,6 oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre ağustosta tüketici güven endeksi yüzde 1 artarak 90,8, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise yüzde 1,2 yükselerek 102,4 değerini aldı. Diğer sektörlerde ise güven endekslerinde gerileme görüldü. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,1 azalarak 111,9, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 düşerek 110,1, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,4 gerileyerek 83,1 oldu.

Böylece ağustos ayında tüketici ve reel kesim güvenindeki artış, ekonomik güven endeksinin yükselmesinde etkili oldu.