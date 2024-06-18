Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi'nin geleneksel bayramlaşma töreni, Kurban Bayramı'nın ikinci günü Kültürpark'taki dernek merkezinde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - MÜSİAD Bursa Şubesi'nin her bayramda düzenlenen buluşması yine büyük ilgi gördü. Kültürpark içerisinde bulunan dernek merkezinde düzenlenen bayramlaşma törenine; AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Ahmet Kılıç ve Mustafa Yavuz, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti İl Başkan Vekili Kamil Bayramiç ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş başta olmak üzere çok sayıda MÜSİAD Bursa üyesi iş insanı katıldı.



Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada tüm üyelerinin bayramını kutlayan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak, "Kurban Bayramı, fedakarlığın, paylaşmanın ve dayanışmanın sembolü olarak bize birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın arttığı günleri simgelemektedir. Ancak ne yazık ki bu bayramı da huzur içinde kutlayamayan kardeşlerimizin varlığı, hepimize olduğu gibi bana da buruk bir sevinç yaşatmaktadır. Gazze'de geçmişi uzun yıllara dayanan ve son 1 yılda özellikle yeniden alevlenen insanlık dramı, hepimizin yüreklerini dağlamaktadır. Savaşın, zulmün ve yıkımın ortasında kalan Gazze halkı, her geçen gün daha da zorlaşan yaşam koşulları altında hayatta kalma mücadelesi vermeye devam ediyor. Ortadoğu coğrafyasında yaşanan insanlık dramı maalesef bununla da sınırlı değil. Yıllardır Çin'in Doğu Türkistan'da yaşayan kardeşlerimiz olan Uygur Türklerine uyguladığı baskı politikaları da hız kesmeden devam etmektedir. Bayram vesilesi ile tüm insanlık için savaşsız bir dünya temenni ederek, mazlum kardeşlerimize uygulanan zulümlerin son bulma çağrısını bir kez daha yinelemek istiyorum” dedi.

BAŞKAN ŞENOCAK; “İNSANA VE ÇEVREYE SAYGILI İŞ ANLAYIŞI BİZİM VAZGEÇİLMEZİMİZ”

Dünyada daha fazla sözü geçen bir ülke olmanın ekonomik olarak daha da güçlenmekle mümkün olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin büyümesi ve ihracat rakamlarını artması için büyük mücadele verdiklerini ifade eden Başkan Şenocak, “Teknolojik gelişmeler ışığında, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik günümüz sektörlerinin en önemli dinamiklerini belirlemekte. Ancak ekonomik büyümenin yanı sıra sosyal sorumluluk ve etik değerler de iş dünyasının vazgeçilmez unsurları olmalıdır. Toplumsal değerlere duyarlı, insana ve çevreye saygılı bir iş anlayışı, MÜSİAD olarak bizim vazgeçilmez önceliklerimiz arasındadır. Kurban Bayramı'nın bizlere öğrettiği değerleri unutmadan, dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında olmalı ve iş dünyamızın da gelişimi adına katma değerli projeler üretmeye devam etmeliyiz” şeklinde konuştu.