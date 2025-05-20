İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın kent trafiğine nefes aldırmak için başlattığı önemli ulaşım projeleri arasında yer alan Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi’nde kazı çalışmaları sürüyor.İZMİR (İGFA) - Gıda Çarşısı’nı demiryolu hattının altından Mürselpaşa Bulvarı’na bağlayacak alt geçit sayesinde Halkapınar’da trafik rahatlayacak, kent merkezine ulaşım kolaylaşacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın İzmir’in kalbindeki trafik düğümünü çözmek için başlattığı dev ulaşım projelerinin ilk etabı olan Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi’nde kazı çalışmaları başladı. Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi, hastane ve yeni yerleşim alanlarıyla kentin nüfus yoğunluğunun arttığı Halkapınar bölgesindeki ulaşımı rahatlatacak. Karayolu alt geçidi ile Mürselpaşa Bulvarı’ndan kentin önemli ticaret merkezlerinden Gıda Çarşısı’na direkt bağlantı sağlayacak alternatif bir ulaşım yolu oluşturulacak. Demiryolu hattı nedeniyle iki mahalle arasındaki kesinti ortadan kalkacak. Halkapınar Mahallesi’nde yer alan Mürselpaşa Bulvarı’nı Gıda Çarşısı’na bağlayacak alt geçit, 430 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğinde olacak. Demiryolu ve metro hattının altından geçilerek yapılacak alt geçit 2 şerit geliş 2 şerit gidiş olarak hizmet verecek. Alt geçit sayesinde özellikle TIR ve yüklü kamyonları kent merkezinde oluşturduğu yoğunluk ortadan kaldırılacak. Alternatif yol özellikle Alsancak yönünden Gıda Çarşısı yönüne seyredecek araçların Şehitler Caddesi ve Halkapınar Kavşağı ile Gaziler Caddesi üzerinde oluşturduğu yoğunluğun önüne geçecek. Kent merkezine ulaşım kolaylaşacak. İzmir'de trafiğin en yoğun olduğu noktalardan Mürselpaşa Bulvarı'nda trafik sıkışıklığı azalacak. 500 milyon liraya mal olacak çalışmaların ekiplerin 7 gün 24 saat mesaisi ile bu yılın aralık ayında bitirilmesi planlanıyor.

“Ulaşım yatırımlarımız sürüyor”

Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Üst Yapı Şube Müdürü Nedim Ersin Külekçi, “Gıda Çarşısı’nda yer alan Pakistan Bulvarı bölgesinde zemin altında betonarme istinat duvarı imalatlarımız devam ediyor. Gıda Çarşısı ile Alsancak arasında kesintisiz ve konforlu bir ulaşım ağı yaratmayı planlıyoruz. Bu proje ciddi anlamda bölgedeki trafiği rahatlatacak. Ulaşımı daha konforlu, daha güvenilir hale getirecek. Mürselpaşa Alt Geçidi ile birlikte planlanan yatırımları da tamamladığımızda Alsancak trafiği büyük ölçüde rahatlayacak. Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın ulaşım ağı projelerinden ilki Mürselpaşa Alt Geçidi. Bu alt geçidin devamı niteliğinde yeni güzergahlar da oluşturulacak. İzmir’de ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Alsancak’a ulaşımda alternatif güzergah

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde yaşanan trafik sorununa kalıcı bir çözüm bulmak için başlattığı ulaşım projelerini tamamlayarak Alsancak’a alternatif bir ulaşım güzergahı oluşturmayı hedefliyor. Hazırlanan projelerin ilki olan Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi’nin ardından Ege Mahallesi Köprülü Kavşağı ve Meles Deresi Köprüsü (K20 köprüsü) projeleriyle Gıda Çarşısı ile Alsancak, Ege Mahallesi üzerinden birbirine bağlanmış olacak. Böylelikle Alsancak’a giriş ve çıkışlarda Atatürk Caddesi, Şair Eşref Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı’nda oluşan trafik yoğunluğu azaltılmış olacak.