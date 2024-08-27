Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şubesi’nin yenilenen hizmet binası, Muratpaşa Belediyesi Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda açıldı.ANTALYA (İGFA) - Yenilenen hizmet binası açılışına, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve Antalya Şubesi Başkanı Mustafa Yurdakul, dernek üyeleri ve kent sakinleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an tilavetiyle devam eden açılışta Başkan Uysal, sözlerine derneğin Birinci Dünya Savaşı yıllarından bir hatıra olduğunu söyleyerek başladı. Ebediyete intikal etmiş olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri saygıyla andığını belirten Başkan Uysal, bu vatanseverliği ekonomide de güçlü ve tedbirli davranarak desteklemek gerektiğinin de altını çizdi. Uysal, “Hepimize Türkiye’mizin aydınlık, hür, bağımsız geleceği için çalışma yolunda kolay gelsin” diyerek sözlerini bitirdi.

Vali Şahin, hizmet binasının Antalya’ya hayırlı olmasını diledi, “Şehitlerimiz, gazilerimiz bizi biz yapan değerler. Biz bu değerlerle yoğrulursak ancak biz oluruz” dedi. Şahin ayrıca Başkan Uysal’a da böyle güzel bir coğrafyada, güzel bir parkın içerisinde bina tahsis ettiği için teşekkür ettiğini söyledi.

Derneğin 109’uncu yıldönümünü kutladıklarını belirten Yurdakul ise “Derneğimiz milletimizin en zor zamanlarında tarihimizin en karanlık dönemlerinde doğmuştur. Bu toprakların kahraman evlatlarını, şehitlerimizi ve onların ailelerini aynı çatı altında bir araya getirmiştir” diye konuştu.