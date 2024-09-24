Bursa'nın en aktif kulüplerinden biri olan Muradiye Rotary Kulübü üyeleri, Mudanya’nın Kurşunlu sahilinde sosyal bir projeye imza attı.Yolcu TV Haber / BURSA (İGFA) - Muradiye Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ayşe Bahar Sevinç’in yanı sıra Uludağ Üniversitesi USAT takımı ve gönüllülerden oluşan dalgıçlar, ‘Denizleri Kirletme, Hayallerini Yok Etme’ adlı dip temizleme projesi kapsamında denize girerek dip temizliği yaptı.

Muradiye Rotary Kulübü Gelecek Dönem Guvernörü Adnan Sözeri, 2024-25 Dönemi 2440 Bölge 4.Grup Guvernör Yardımcısı Gürbüz Gözcüler ve Geçmiş Dönem Başkanlarından Avukat Furkan Yıldırım’ın yanı sıra kulüp üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte dalgıçlar, yaklaşık 3 saat boyunca denizdeki atıkları toplayarak deniz dışına çıkardı.

“ÇOCUKLARIMIZA TEMİZ BİR ÇEVRE BIRAKMAK İSTİYORUZ”

Muradiye Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ayşe Bahar Sevinç, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada amaçlarının Mudanya sahillerinin kirletilmesine bir nebze de olsa dikkat çekmek olduğunu vurgulayarak; “Üç yanı denizlerle çevrili, coğrafyası güzel bir ülkede yaşıyoruz fakat insanlarımızın maalesef deniz temizliğine özen göstermemesi sonucu başta iç denizlerimiz olmak üzere gün geçtikçe ülkemizi saran tüm denizlerimizin kirletildiğini, denizlerimize sahip çıkılmazsa denizlerimizden hiçbir şekilde faydalanamayacağımızı görmekteyiz. Çocuklarımıza yüzebilecekleri bir deniz ve temiz bir çevre bırakmak istiyoruz.” diye konuştu.

Muradiye Rotary Kulübü Gelecek Dönem Guvernörü Adnan Sözeri ise, Denizlerin temizliği ve sağlığı için atılacak her adımın, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmada önemli olduğunu söyleyerek; "Temiz denizler, sağlıklı geleceğin anahtarı. Denizlerimizin geleceği, hepimizin elinde. Küçük değişiklikler yaparak deniz kirliliğine karşı mücadeleye destek olabiliriz. ” dedi.

Denizlerin korunması ve temiz tutulmasına dikkat çeken 2024-25 Dönemi 2440 Bölge 4.Grup Guvernör Yardımcısı Gürbüz Gözcüler de; “Mavi vatanımızı daima korumalıyız. Suyun bize sunduğu nimetlerden son derece yararlanmamız gerekiyor. O yüzden bir farkındalık olsun diye bu etkinliği düzenledik. Bu farkındalığı oluştururuz ve mavi bayraklı plaj sayımız artar” ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTTIRMAK”

Geçmiş Dönem Başkanlarından Avukat Furkan Yıldırım, hem kıyıdan hem de deniz altında aşırı bir kirlenmenin olduğu bir çevrede yaşamın dünyanın geleceğini de tehlikeye attığına işaret ederek; “Doğal kaynaklarımızı korumak ve çevremizi temiz tutmak, toplum olarak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu nedenle gönüllülerimizle bir araya gelerek Kurşunlu sahilimizdeki atıkları toplamaya karar verdik. Çevre ile ilgili tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmeye önem veriyoruz. Amacımız, doğal yaşam alanlarının korunmasına katkı sağlamak ve toplumda çevre bilincini artırmak.” şeklinde konuştu.

Muradiye Rotary Kulübü üyeleri, etkinliğin sonunda, denizden topladıkları demir, cam ve pet şişeler, naylon poşet ve benzeri birçok malzemeyle birlikte fotoğraf çektirerek denizlerdeki kirliliği ortaya koydular.