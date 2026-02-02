Yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine bugün başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, ikinci dönemin ilk haftasında tüm okullarda bayrak sevgisine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütüleceğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi için bugün ders başı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni dönemin birlik, beraberlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik etkinliklerle başlayacağını duyurdu.

Bakan Yusuf Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda, 2-6 Şubat 2026 tarihleri arasında resmî ve özel tüm okul ve kurumlarda bayrak sevgisine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek. Bu kapsamda öğrencilere Türk bayrağının tarihî, millî ve manevi değerine ilişkin bilgilendirmeler yapılacak.

Okul binaları Türk bayraklarıyla donatılacak; bayrak sevgisi temalı resim, şiir, kompozisyon ve afiş yarışmaları ile sergiler, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlenecek. Yapılacak çalışmaların, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilerin millî, manevi ve kültürel değerlerle bütünleşmiş bireyler olarak yetişmesine katkı sunması hedefleniyor.

Ülke genelinde 760 binden fazla derslikte başlayan ikinci dönemde, ara tatil 16-20 Mart tarihleri arasında yapılacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026'da sona erecek.