Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle ilimize getirilen Mukaddes Emanetler ve Ramazaniyyeler'in yer aldığı sergi, Seka Sanat İhtisas Merkezi'nde açıldı. Başkan Büyükakın'ın açılışını yaptığı sergi, Ramazan ayı boyunca ziyarete açık kalacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Turizm ve Kültür Bakanlığı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün iş birliğinde iki önemli sergiyi Kocaelililerle buluşturdu. 'Mukaddes Emanetler ile 'Ramazan ve Ramazaniyyeler Yazma Eser' sergileri, düzenlenen törenle Seka Sanat İhtisas Merkezi'nde açıldı. Kocaelililere Ramazan ayının maneviyatını yaşatacak olan sergi, 15 Mart'a kadar açık olacak.

TARİH MERAKLILARINDAN YOĞUN İLGİ

Serginin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yanı sıra Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Kültür Bakanlığı Yazma Eserler ve Nadir Eserler Daire Başkanı Ekrem Aytar, Kocaeli Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okudan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Başkan Büyükakın, serginin şehrimiz ve Ramazan ayı açısından taşıdığı önemi şu sözlerle vurguladı: 'Bu sergi, her şeyden evvel geçmişe açılan bir kapı, bizi geçmişle buluşturan çok kıymetli bir alan. Ramazan ayı münasebetiyle mukaddes eserlerin sergileniyor olması ise ayrı bir anlam taşıyor. Peygamber Efendimiz'in kutsal emanetlerinin burada ziyarete açılması, O'nun ruh iklimine bizleri dahil ediyor ve bu emanetlerin ziyaretini bambaşka bir manevi deneyime dönüştürüyor.'

'TARİHİ HAFIZAMIZ OLMALI'

Başkan Büyükakın, Kocaeli'nin tarihi ile ilgili Çoban Mustafa Paşa'ya kadar uzanan bir bağın kurulmuş olmasını ve diğer yazma eserlerin sergilenmesini önemsediğini belirterek, 'Bu sergi, sadece bir kültür etkinliği değil; geçmişle bugün arasında bir köprü kurmak, tarih hafızamızı canlı tutmak anlamına geliyor. Tarih hafızası olmayan bir milletin geleceği olamaz. Bu eserler geçmişimizle bağ kurmamızı sağlıyor, geleneğimizle buluşturuyor.