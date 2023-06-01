Devlete Borcu olan yüzbinlerce kişi ve kuruluşu ilgilendiren son dakika gelişmesi! İzellikle Pandemi döneminde kesilen cezalara ilişkin müjde denilecek nitelikte haber geldi. Ödenecek rakamlar netleşti.Alınan ilk bilgilere göre 321 bin kişinin ödediği 309 milyon TL'lik tutar iade edilecek. Bugüne kadarki en geniş kapsamlı vergi borcu yapılandırma kanun teklifinin de detayları netleşti. Milyonlarca vatandaşın beklediği vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi Meclis'te kabul edildi. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yasalaşacak olan düzenleme ile 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödeme hakkı tanınacak. Peki, hangi borçlar silinecek, kapsamı nedir? İşte vergi affı 2023 ile ilgili detaylar...

Ntv.com.tr’nin haberine göre; salgın döneminde kesilen cezaların iadesinde ayrıntılar belli oldu. Bu kapsamda 321 bin 380 kişiye pandemi döneminde kesilen cezalara ilişkin ödemeler iade edilecek. Toplam iade tutarı 309 milyon TL'yi bulacak.

DÖRT KİŞİDEN BİRİ CEZAYI ÖDEDİ

Pandemi sürecinde maske takmama, sokağa çıkma yasağını ihlal nedeniyle 1 milyon 388 bin 865 kişiye para cezası kesildi. Toplam ceza 3 milyar liraydı. Her dört kişiden biri cezasını ödedi. 1 milyon 67 bin 485 kişinin ödemediği 2,7 milyar liralık ceza çıkan yasa çerçevesinde silinmişti.

AYM'DEN "İADE" KARARI

Pandemide 11 Mart 2020-9 Kasım 2022 tarihleri arasında maske takmama ve sokağa çıkma yasağını ihlal nedeniyle ceza kesilmişti. Anayasa Mahkemesi, ödenmiş cezaların iade edilemeyeceğine ilişkin hükmü iptal etmişti.

VERGİ AFFININ DETAYLARI BELLİ OLDU

Bu arada; CNN Türk’te yer alan habere göre ise; TBMM Genel Kurulu’nda, kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi. Düzenleme vergi dairelerine olan tüm borçları yeniden yapılandırma kapsamına alınıyor. 2 bin liranın altındaki borçların silinmesi için yapılandırmanın içinde olacağı yasa teklifinin önce TBMM’ye sunulmasının görüşülmesinin ardından kabul edildi.

31 Aralık 2022 tarihi ve öncesine ait kamuya olan vergi, prim ve diğer borçların yapılandırılması için başvuru süresi nisan ayından mayıs ayına, ilk taksit ve peşin ödeme süresi de mayıs ayından haziran ayına uzatıldı. Buna göre, yapılandırma başvuruları 31 Mayıs’ta sona erecek. İlk taksit ve peşin ödeme de 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapılacak.

VERGİ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ, KİMLERİ KAPSIYOR?

Tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları da yine yapılandırma kapsamına alınıyor.

Depreme yönelik düzenlemelerinde eklendiği yasa ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu etkiler dikkate alınarak Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak başvuruların ve ödenecek taksitlerin süreleri birer ay uzatılacak.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA KAPSAMI NEDİR?

Vergi dairesine olan tüm borçlar silineceği için gelir vergisi de, KDV de dahil olacak. Diyelim ki bir ev sahibi geçen yıl elde ettiği kira gelirini eksik beyan etti ve bin 900 liralık cezası var. Bu da silinecek.

Ancak bu kişi örneğin ayrıca bir de 427 liralık kırmızı ışıkta geçmeden ceza almış durumda. Gelir Vergisi ve kırmızı ışık cezasının toplamı 2 bin liranın üstünde olduğu için borç silinmeyecek, isterse yapılandırmadan yararlanabilecek.

VERGİ AFFI BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NEREYE YAPILACAK?

Gelir İdaresi Başkanlığının (www.gib.gov.tr / ivd.gib.gov.tr) resmi internet sitesi üzerinden kullanıcı kodu ve şifre, e-Devlet şifresi ile veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi sistemine giriş yaparak, bağlı olduğunuz vergi dairenize şahsen veya posta yoluyla, diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapılabilecektir.