Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Açık Bankacılık hizmetlerinde yeni özellikleri devreye alarak kullanıcı deneyimini ve finansal işlem çeşitliliğini artırdı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Açık Bankacılık altyapısında önemli bir güncellemeyi hayata geçirdi.

Bankalararası Kart Merkezi tarafından geliştirilen Ödeme Hizmetleri Veri Paylaşım Servisleri'nin (ÖHVPS) 2.0.0 sürümü kullanıma açılarak yeni özellikler devreye alındı.

Yeni sürümle birlikte hesap bilgisi hizmetlerinin kapsamı genişletilirken, kart bilgi ve hareketlerine ilişkin detaylı özellikler sisteme eklendi. Ayrıca ileri tarihli ödeme emri başlatma ve düzenli ödeme talimatı oluşturma gibi yeni fonksiyonlar sayesinde kullanıcıların planlı finans yönetimi yapabilmesi kolaylaştırıldı.

Güncellemeyle birlikte sistemin güvenlik altyapısı güçlendirilirken, bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarının entegrasyon süreçlerinin de daha hızlı ve kolay hale getirildiği belirtildi. Bu sayede finansal hizmetlerde esneklik artırılırken, kullanıcıların daha bütüncül bir finansal görünüm elde etmesi hedefleniyor.

TCMB verilerine göre Açık Bankacılık ekosistemi, bugün itibarıyla 16,4 milyon kullanıcıya ve günlük ortalama 12,3 milyon işlem hacmine ulaşmış durumda. Toplam 53 katılımcının yer aldığı sistemin, yeni özelliklerle birlikte ödeme sistemlerinin etkinliğini artırması ve finansal inovasyona katkı sağlaması bekleniyor. Yetkililer, yapılan geliştirmelerin hem kullanıcı deneyimini güçlendireceğini hem de sektörde yeni iş modellerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlayacağını vurguladı.