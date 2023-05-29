Ünlü ekonomist Remzi Özdemir dolar kurunun 25 TL olacağını duyururken, konuğu olduğu Murat Muratoğlu dövizi ve evi olanlara seslendi. Ekonomide kıyamet kopacak derken an itibari ile ABD doları, Euro ve gram altın resmen uçtu!

Ünlü Ekonomist Murat Muratoğlu’nun bugünkü canlı yayın konuğu kendisi gibi ekonomist olan Remzi Özdemir’di. Özdemir katıldığı programda dolar kurunun en az 25 TL olacağına işaret etti. Ekonomide bizi nelerin beklediğine dair bir takım korkutan açıklamalar yapan Muratoğlu ise ‘’Kıyamet Kopacak’’ dedi.

Merkez Bankası’nın nakit avans limitlerine getirdiği sınırlandırmaya ilişkin alınan kararı ele alan Özdemir, bunun doğru bir karar olduğunu belirtti. Ekonomide sona geldiğimize dikkat çeken Özdemir, Merkez Bankası’nı almış olduğu bu karar ile vatandaşların ekonomik krizi en derinden hissedebileceğini belirtti. Buna ilaveten bugünlerde ekonomi alandaki gelişmelerin sadece bir fragman olduğunu söyledi.

Şu anda bankalarda 21,7509 TL’den işlem gören dolar kurunun ‘’25 TL ve üstü olmasına şaşırmam’’ diyen Remzi Özdemir, bu Cumhurbaşkanlık seçimleri sonrasında mevcut hükümetin döviz bulamayacağını, bu nedenle önümüzdeki 6 ay içinde birçok ithal ürünü getirmekte zorlanacağımızı belirtti.

Şu anda TCMB’nda döviz rezervlerinin eritildiğine dikkat çeken Özdemir, yarın seçimlerden sonra kim gelirse gelsin işinin çok zor olacağını belirtti ve elde bulunan dövizlerle ‘’ayçiçek yağı mı, buğday mı ithal edelim? Yoksa petrol yada doğalgaz mı ithal edelim? Deme noktasına geleceğiz. Birini ithal etsek bir diğerini ithal edecek dövizimiz kalmadı’’ dedi.

Türkiye ekonomisinin geleceğini Mısır ve Rusya’dan örnek veren Özdemir, ‘’Bakın Rusya’da savaş olmasına rağmen gıda fiyatlarında hiç zam, artış olmadı. Çünkü kendisi üretiyor. Ama bir arabanız bozulsa o parçayı bulamıyorsunuz. Bir buzdolabınız bozulsa yandınız zira yedek parçalarını bulamıyorsunuz. Çünkü ithal edemiyor. Ki, Türkiye bu noktada kendi buğdayını bile ithal ediyor. Yani, elinde bir döviz kaldıysa da ya o dövizle buğday alacak yada petrol alacak. Seçenekleri çok daraldı. Yine bakın Mısır örneğini vereyim. Mesela Türkiye’ye Mısır turist gelmez. Niye? Çünkü Mısır’da asla döviz bulamazsınız ve Türkiye’de Mısır parası geçmiyor. Orada şirketler, bir ürünü ithal etmek için devlet kontrolünde döviz alabiliyor. Sadece bir vatandaş Mısır’da 1 dolar bile alamaz.’’ dedi.

Mevcut hükümetin dövizi baskılayabilmek için elindeki tüm dövizleri erittiğini, bu yetmeyince de elindeki altınları da sattığını belirten Murat Muratoğlu ise, şu anda Türkiye’nin her ay 8-9 Milyar dolar cari açık verdiğini, bunun içinde memura verilecek olan zammın, EYT’liler için yapılacak harcamaların, deprem için yapılacak 103 milyar dolarlık harcamanın olmadığını, bunları da kattığımızda cari açığın inanılmaz rakamlara ulaşacağına dikkat çekti.

Şu anda ev almak iyi bir yatırım mı? Sorusunu cevaplayan Özdemir ‘’Bakın ister kabul edin, ister etmeyin ama Emlak’ta kocaman bir balon var. Ev fiyatları son bir yılda yüzde 134-135 oranında zamlandı. Şu anda ise ev satışları yüzde 35 oranında azaldı. Kimse ev almak istemiyor zira kirada kalmak daha avantajlı. Unutmayın, satılmayan bir şeyin fiyatı her zaman düşer. Bunu şöyle anlatayım; -gerçi şu anda 2 milyona bir ev bulmak oldukça zor ama- 2 Milyon TL’niz varsa bankaya yatırdığınızda size aylık 44 bin TL gelir sağlıyor. Vatandaşta diyor ki ben bunun 20 bin TL’sini kiraya veririm geri kalan 24 bin lira da bana kalır. Vatandaş şimdi bunu düşünüyor ve böyle yapıyor.

Kaynak: Yenicag