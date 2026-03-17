Ticaret Bakanlığı, 2025'te Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 29 arttığını ve yabancı sermayeli firmaların toplam ihracatın yaklaşık yüzde 30'unu gerçekleştirdiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin son yıllarda izlediği sanayi, ticaret ve yatırım politikalarının uluslararası yatırımcılar nezdinde güçlü karşılık bulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye, doğrudan yabancı yatırımlarda dikkat çekici bir performans sergiledi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre 2025 yılında küresel doğrudan yatırım akımları yüzde 14 artarak 1,6 trilyon dolara ulaştı. Ancak gelişmekte olan ülkelere yönelen yatırımlar azalırken, Türkiye bu olumsuz tabloya rağmen yüzde 29'luk artışla öne çıkan ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verileri, ülkeye giren uluslararası doğrudan yatırımın 2025'te yüzde 12,2 artarak 13,1 milyar dolara yükseldiğini ortaya koydu. Bu da aylık ortalama 1,1 milyar dolarlık istikrarlı bir yatırım akışına işaret etti.

Bakanlığın analizlerine göre yabancı sermayeli şirketler, 2025 yılında Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 30'unu gerçekleştirdi. Bu firmaların en fazla ihracatı Avrupa Birliği ülkelerine yapılırken; Almanya, Birleşik Krallık ve ABD başlıca pazarlar arasında yer aldı.

Sektörel dağılımda ise otomotiv, makine ve elektrikli cihazlar öne çıktı.

Bu tablo, Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerindeki güçlü konumunu ve yüksek katma değerli üretim kapasitesini teyit etti.

Ticaret Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, önümüzdeki dönemde yatırım ortamını iyileştirme, ihracat kapasitesini artırma ve küresel değer zincirlerindeki konumu güçlendirme hedefleri doğrultusunda çalışmaların süreceğini vurguladı.