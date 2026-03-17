Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan 11065 sayılı karar ile yurt dışından kişisel kullanım için getirilecek televizyon, radyo, video ve benzeri cihazlardan alınacak maktu (bandrol) ücretler, 1 Ocak 2026'dan itibaren 1841 sayılı kararın orijinal tutarlarıyla aynı kaldı. Zam yapılmadı.

ANKARA (İGFA) - 17 Mart 2026 tarihli ve 33199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Diğer Cihazlardan 2026 Yılında Alınacak Maktu Ücretlerin, 1/1/2026 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 23/12/2019 Tarihli ve 1841 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Yer Aldığı Şekilde Tespit Edilmesi Hakkında Karar'a göre yurtdışından yolcu beraberinde veya posta/kargo yoluyla getirilen elektronik cihazlara uygulanan bandrol (maktu ücret) tutarlarını 2026 yılı için yeniden belirlendi.

Ücretlerde herhangi bir artış veya değişiklik yapılmazken, 23 Aralık 2019 tarihli ve 1841 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen avro bazlı tutarlar aynen korundu.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2026'da da geçerli olacak başlıca ücret aralıkları (avro cinsinden, cihaz türüne göre) TL'ye çevrilerek tahsil ediliyor.

Bu kapsamda, televizyon için 8-80 avro, radyo için 1-2 avro, video için 18 avro, televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 avro, set üstü medya kutuları ve her türlü uydu alıcı için 7 avro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 avro, görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar için 2-15 avro, cep telefonları için 20 avro, bilgisayarlar için 10 avro karşılığı Türk lirası bandrol bedeli alınacak.

Bu ücretler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tahsil edilen bandrol bedelleri olup, telif hakları karşılığı olarak Kültür Bakanlığı'na aktarılıyor.