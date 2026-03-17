Türkiye merkezli aydınlatma teknolojileri üreticisi Ekaldes, Avrupa'nın iki önemli sektör fuarı olan Frankfurt Light + Building ve Amsterdam Intertraffic etkinliklerine katılarak ürün ve teknolojilerini uluslararası platformda tanıttı. Dünyanın farklı ülkelerinden sektör profesyonellerinin yer aldığı fuarlarda şirket, armatür, yol ve trafik aydınlatmaları alanındaki son ürünlerini sergiledi.

Her iki organizasyonda da çok sayıda yabancı ziyaretçiyle temas kuran firma, yeni ticari iş birlikleri için görüşmeler gerçekleştirdi. Fuarlarda Ekaldes'e ait Türk üretimi aydınlatma çözümlerine gösterilen yoğun ilgi dikkat çekerken, çok sayıda da ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Frankfurt'ta gerçekleşen Light + Building ve Amsterdam'da gerçekleşen Inter traffic fuarlarında eş zamanlı olarak stant açan türk firması çok sayıda görüşmeye de ev sahipliği yaptı. Aydınlatma teknolojileri alanının önde gelen organizasyonlarından Frankfurt Light + Building Fuarı'nda Ekaldes, özellikle armatür ve yol aydınlatmaları alanındaki yeni ürünlerini tanıttı. Dünyanın farklı bölgelerinden gelen sektör temsilcileri ile bir araya gelen firma yetkilileri, teknoloji ve tasarım odaklı çözümlerini ziyaretçilere aktararak ticari iş birlikleri üzerine görüşmeler gerçekleştirdi. Trafik sistemleri ve aydınlatma teknolojilerine odaklanan Intertraffic Amsterdam Fuarı'nda Ekaldes ürünlerine yoğun ilgi gösterildi. Firma yetkilileri, fuar boyunca çok sayıda uluslararası şirketler ile görüşmeler gerçekleştirirken özellikle trafik aydınlatmaları ve teknolojileri alanındaki çözümlerini ziyaretçilere tanıttı.

FRANKFURT STANDINDA HORON GÖSTERİSİ İLGİ ODAĞI OLDU

Frankfurt'ta kurulan Ekaldes standı yalnızca ürün sunumlarıyla değil, aynı zamanda kültürel etkinliğiyle de ziyaretçilerin dikkatini çekti.

Fuarda yer alan horon ekibi, yöresel halk oyunlarını sergileyerek standın yoğun ziyaretçi almasını sağladı. Gösteri, fuar katılımcıları tarafından ilgiyle izlendi.

EROL KARA: ''AR-GE VE İNOVASYON KARARLILIĞIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ''

Ekaldes Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kara, fuarları değerlendirirken şirketin sektördeki konumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kara, 2015 yılından bu yana sektör içinde öncü firmalar arasında yer aldıklarını belirterek, elde edilen başarıların üretimdeki teknoloji yatırımları ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışından kaynaklandığını ifade etti. Kara, satış sonrası hizmetlerde gösterilen özenin de bu başarıda önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Kara, aydınlatma sektöründe teknoloji ve tasarımın birlikte geliştiğini belirterek Ar-Ge çalışmalarının önemine dikkat çekti. Son yıllarda yapılan yatırımların ve araştırmaların sonuçlarının fuarlarda ziyaretçilerden alınan geri dönüşlerle görüldüğünü ifade eden Kara, Ekaldes ürünlerine gösterilen ilginin yerli üretimin uluslararası pazardaki değerini artıracağına inandıklarını söyledi. Kara, Türk ürünlerinin dünya pazarında daha geniş yer bulması için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.Kara, Ekaldes'in önümüzdeki dönemde hem üretim kapasitesini hem de uluslararası pazar payını artırmayı hedeflediğini belirterek, yerli üretimin küresel ölçekte daha güçlü temsil edilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Türkiye'de geliştirilen teknoloji ve tasarımların dünya pazarlarında daha fazla yer bulmasının önemli olduğunu vurgulayan Kara, Ekaldes olarak yerli ve milli üretim anlayışıyla Türk aydınlatma sektörünün uluslararası alanda daha güçlü bir konuma ulaşmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

SONER BOZAT: 'YURT DIŞI TİCARET HACMİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Ekaldes Genel Müdür Yardımcısı Soner Bozat, Intertraffic Amsterdam fuarının sektörün en önemli organizasyonlarından biri olduğunu belirtti. Fuarda gördükleri ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade eden Bozat, şirketin ticaret hacminin en az yüzde 50'sini yurt dışı pazarlardan elde etmeyi hedeflediğini söyledi. Bozat, eş zamanlı iki fuarda teknoloji ve ürünlerin sergilenmesinin uluslararası temasları artırdığını belirtti.

Bozat, Ekaldes'in faaliyetlerini sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda yürüttüğünü vurgulayarak, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına önem verdiklerini ifade etti. Firma olarak projelerin ilk aşamasından üretim, satış ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçlerde yüzde yüz memnuniyet hedefiyle hareket ettiklerini belirten Bozat, bu yaklaşımın şirketin sektördeki konumunu güçlendirdiğini dile getirdi.

ENGİN ÜRKMEZ: 'SEKTÖREL VİZYONUMUZU ULUSLARARASI PLATFORMA TAŞIYORUZ'

Ekaldes Danışmanı Engin Ürkmez, uluslararası fuarların sektörün gelişimi açısından önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Ürkmez, Frankfurt Light + Building ve Intertraffic Amsterdam fuarlarının yalnızca ticari görüşmeler açısından değil, aynı zamanda sektördeki yeni teknolojilerin ve eğilimlerin takip edilmesi açısından da önemli olduğunu ifade etti.

Ekaldes Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Kara, fuar katılımlarının şirketin uluslararası pazarlardaki görünürlüğü açısından önemli olduğunu belirtti. Kara, Frankfurt Light + Building ve Intertraffic Amsterdam fuarlarında sektör profesyonelleriyle bir araya gelmenin yeni iş birlikleri için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Kara, 'Uluslararası fuarlar, hem teknolojimizi tanıtmak hem de yeni ticari bağlantılar kurmak açısından büyük önem taşıyor. Bu organizasyonlarda gördüğümüz ilgi, Türk üretimi aydınlatma çözümlerinin küresel pazarda güçlü bir karşılığı olduğunu gösteriyor' dedi. Ayrıca fuarlar kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin şirketin yurt dışı pazarındaki ticari ilişkilerini geliştirmesine katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.