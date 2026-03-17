Türkiye Hazır Beton Birliği'nin Şubat 2026 raporu, sektörde faaliyet ve güven tarafında sınırlı toparlanmaya rağmen kalıcı bir ivmenin henüz oluşmadığını ortaya koydu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), inşaat sektörü ve bağlantılı alanların nabzını tutan 'Hazır Beton Endeksi'nin 2026 yılı Şubat ayı sonuçlarını açıkladı.

Rapora göre, ocak ayında yaşanan belirgin gerilemenin ardından şubat ayında faaliyet ve güven göstergelerinde kısmi bir toparlanma görülse de tüm endekslerin eşik değerin altında kalması, sektörde güçlü bir canlanmanın henüz başlamadığını gösterdi.

2025 yılı boyunca dalgalı ve zayıf bir seyir izleyen endeksler, yılın son çeyreğinde sınırlı bir toparlanma eğilimi göstermişti. Ancak bu iyileşme 2026'nın ilk ayında yerini yeniden düşüşe bırakırken, şubat ayında sınırlı bir yükseliş kaydedildi. Faaliyet ve Güven Endeksleri artış gösterirken, Beklenti Endeksi ise hafif geriledi.

Güven Endeksi, ocaktaki düşüşün ardından şubat ayında yeniden yükselerek Faaliyet Endeksi'ne yaklaşırken, sektörde güven algısının kısmen toparlandığına işaret etti. Faaliyet Endeksi de ocak ayındaki kaybının önemli bölümünü telafi etti ancak hâlen kritik eşik değerin altında kaldı. Beklenti Endeksi ise yıl genelindeki istikrarlı görünümünü korumakla birlikte şubatta sınırlı bir düşüş yaşadı.

Yıllık bazda bakıldığında ise tablo daha dengeli. 2025'in aynı dönemine göre faaliyet ve güven tarafında hafif iyileşme görülürken, beklentilerde sınırlı bir zayıflama dikkat çekti. Bu durum, sektörün ne güçlü bir büyüme ne de ciddi bir daralma içinde olduğunu ortaya koydu.

Raporu değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, faaliyet tarafındaki toparlanmaya rağmen seviyenin yeterli olmadığını vurgulayarak, 'Ocak ayında gerileyen Faaliyet Endeksi şubatta yükseldi ancak hâlen eşik değerin altında. Bu da toparlanmanın sınırlı kaldığını gösteriyor' dedi.

İnşaat sektörünün genel görünümüne de değinen Işık, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre güven endeksinin şubat ayında 83,9 seviyesine gerilediğini hatırlattı. Sektörde faaliyetlerin sürdüğünü ancak finansman maliyetleri ve artan giderlerin kısa vadede baskı unsuru olmaya devam ettiğini belirtti.