Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde 2023/24 sezonunda ihracat yüzde 8’lik artışla 933 milyon dolardan 1 milyar 7 milyon dolara ulaştı ve 1 milyar dolar barajı aşıldı.İZMİR (İGFA) - Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yayınlanan ihracat istatistiklerine göre; kuru meyve sektörünün muhteşem üçlüsünün miktar bazındaki ihracatı ise; yüzde 12’lik düşüşle 328 bin tondan, 290 bin tona geriledi. Miktardaki düşüşe karşın elde edilen döviz tutarındaki artış ortalama ihraç fiyatının dolar bazında yüzde 22 artması sayesinde oldu. 2022/23 sezonunda üç ürünün ortalama kilogram ihraç fiyatı 2,84 dolar iken, 2023/24 sezonunun aynı döneminde 3,46 dolara yükseldi.

Türkiye’nin kuru meyve ihracatını domine eden çekirdeksiz kuru üzüm ihracatıımızın 1 Eylüy 2023 – 3 Haziran 2024 tarihleri arasında 175 bin 641 ton karşılığı 395 milyon 444 bin dolar olduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, 9 aylık dönemde çekirdeksiz kuru üzümün ortalama ihraç fiyatının bin 692 dolardan, 2 bin 248 dolara çıktığı bilgisini verdi.

Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatımızın 1 Eylül 2022 – 3 Haziran 2023 tarihleri arasında miktar bazında 196 bin 581 ton olurken, döviz getirisinin 332 milyon 884 bin dolar olduğunu hatırlatan Işık, “Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı miktar bazında yüzde 11’lik gerileme yaşasada, döviz gerisini yüzde 19 arttı. Kuru üzümümüzün ihraç fiyatı dolar bazında yüzde 33 artmış oldu. Son bir haftalık süreçte çekirdeksiz kuru üzümün ortalama ihraç fiyatı 2 bin 839 dolara ilerledi ve 3 bin dolara yaklaştı. Bu başarıya emek veren tüm üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı kutluyoruz” diye konuştu.

Cennet meyvesi olarak tanımlayan kuru incirde sezonun başladığı 6 Ekim 2023 tarihinden, 3 Haziran 2024 tarihine kadar geçen 8 aylık süreçte 54 bin 876 ton kuru incir ihraç edildiğini aktaran Başkan Işık sözlerini şöyle sürdürdü; “Kuru incir ihracatımız 2022/23 sezonunun aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 6 düşsede, döviz gelirimiz yüzde 19’luk artışla 209 milyon dolardan 249 milyon dolara ulaştı. Kuru incirimiz geçen sene ton başına 4 bin 240 dolara ihraç edilmişken, bu sezon yüzde 29 daha katma değerli ihraç ettik ve kuru incirimizin ihraç fiyatı ton başına 5 bin 458 dolara ilerledi. Son bir haftalık dönemde kuru incirimizin ortalama ihraç fiyatı 6 bin 431 dolara çıktı. Kuru incirimizin ihraç fiyatının bu seyirle 6 bin 500 doları geçmesini bekliyoruz. Kuru incir ihracatında 2023/24 sezon sonu için belirlediğimiz 300 milyon dolar hedefine emin adımlarla ilerliyoruz.”

Türkiye, üretim merkezi Malatya olan ancak ihracatta Ege Bölgesi’nin lider olduğu kuru kayısıda, 1 Ağustos 2023- 3 Haziran 2024 tarihleri arasında 60 bin 320 ton kuru kayısı ihraç etti ve 362 milyon 124 bin dolar döviz geliri elde etti. Kuru kayısıda ortalama ihraç fiyatı dolar bazında yüzde 13’lük artışla 6 bin 27 dolardan, 6 bin 785 dolara yükseldi. Kuru kayısıda ortalama ihraç fiyatı 7 bin dolara yaklaştı.

ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜMDE İNGİLTERE ZİRVEDE

Türkiye’nin çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında İngiltere, 93 milyon 797 bin dolarlık tutarla zirvedeki yerini korurken, İngiltere’ye kuru üzüm ihracatı yüzde 17 artış gösterdi.

Hollanda, 2022/23 sezonunun 9 aylık döneminde Türkiye’den 41 milyon dolarlık çekirdeksiz kuru üzüm ihraç etmişken, 2023/24 sezonunun aynı zaman aralığında yüzde 29’luk artışla 53 milyon dolarlık kuru üzüm ithal etti ve Almanya’yı geçerek ikinci sıraya yerleşti. Almanya Türkiye’den 40,5 milyon dolarlık çekirdeksiz kuru üzüm ithal etti ve zirvenin üçüncü sırasına adını yazdırdı.

İtalya’ya çekirdeksiz kuru üzüm ihracatımız yüzde 33’lük artışla 22 milyon dolardan 29,5 milyon dolara çıkarken, Avustralya’ya çekirdeksiz kuru üzüm ihracatımız miktar bazında yüzde 58, döviz bazında yüzde 85’lik gelişim gösterdi ve 12,7 milyon dolardan 23,4 milyon dolara çıkdı. Bu ülkeleri, 23 milyon 133 bin dolarlık kuru üzüm talebiyle Fransa ve 20,4 milyon dolarlık taleple Japonya takip etti.