Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Suruç ilçe merkezi ve kırsal mahalle muhtarlarını Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde ağırladı. Toplantı salonunda düzenlenen buluşmada, mahallelerin öncelikli ihtiyaçları, vatandaşların talepleri ve sahadaki mevcut durum detaylı şekilde ele alındı.

ŞANLIURFA (İGFA) - Suruç Muhtarlar Dernek Başkanı Musa Yağmurlu ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Servet Binici'nin de katıldığı toplantıda, ilçenin altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar istişare edildi.

Katılımcı ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda, Suruç'un yaşam standartlarını yükseltecek projeler masaya yatırıldı.

Toplantıda söz alan muhtarlar, ilçeye kazandırılan hizmet ve yatırımlar dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür etti.

Muhtarların taleplerini tek tek not alan Başkan Gülpınar da, 'Muhtarlarımızla sürekli istişare halinde olarak mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz. Ortak akıl ve güçlü iş birliğiyle Suruç'umuzu ve Şanlıurfa'mızı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz' dedi.

İlgili daire başkanlarının da hazır bulunduğu buluşmada, ortak akıl ve güçlü iş birliği vurgusu yapılarak Şanlıurfa genelinde hizmetlerin artarak devam edeceği ifade edildi.