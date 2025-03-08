Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için mesaj yayımladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek mesajında şu ifadelere yer verdi: "Toplumsal, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal ve sportif alandaki başarıları ile hayatın her alanında var olmalarına rağmen, eşitlik, özgürlük ve hakları için mücadelesi süren tüm kadınların yanında olmaya devam ediyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun.

Bugün, tüm dünyada kadınların eşitlik, özgürlük ve adalet taleplerini haykırdığı, seslerini yükselttiği bir gündür. 8 Mart, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda kadınların hakları için verilen mücadelenin simgesidir. Bu anlamlı gün, Cumhuriyet ile kadınların kazandığı hakları hatırlatmak, kadınların emeklerini takdir etmek ve toplumsal cinsiyet eşitliği için daha fazla çaba sarf etme sorumluluğumuzu ortaya koymak için de bir fırsattır.

“Kadınlar, erkekler gibi her alanda haklara sahip olmalıdır” diyen Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, eğitimde, iş hayatında, siyasette kadınların daha güçlü bir yer edinebilmesi için birçok önemli adım atmış, bu kazanımlar Türk kadınının modernleşme yolundaki en önemli dönüm noktalarından olmuştur. Ancak, bugün geldiğimiz noktada, kadın hakları konusunda daha yapmamız gereken çok şey olduğu açıktır.

Kadınların, şiddet ve istismara karşı mücadeleleri sürerken Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Ne yazık ki, kadınlar hala evde, işyerinde, sokakta şiddet ve ayrımcılık ile karşılaşmakta, hakları ihlal edilmektedir. Bu, sadece kadınların değil, tüm toplumun sorunudur. Şiddet ve istismara karşı toplumsal duyarlılığı artırmak, bu konuda örnek olmak amacıyla kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı konusunda acil eylem planı imzalayan ilk büyükşehir belediyesi olmaktan gurur duyuyoruz.

Antalya’da kadın istihdamını arttıracak proje ve çalışmalarımızla kadınların kendilerini ekonomik anlamda güvende hissetmelerini sağlıyoruz. “Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar” projemiz kapsamında kurduğumuz üretim tesislerinde kadınlar üreterek kazanıyor. Açtığımız satış alanlarıyla kadınların ürettikleri yöresel lezzetleri tüketiciyle buluşturuyoruz. Kadınların çalışma hayatında daha çok yer alması ve ailelerin çocuklarını güvenle bırakabileceği modern kreş projelerini hayata geçirdik. Ücretsiz sanat ve meslek edindirme kurslarımızla kadınlar hem sosyalleşiyor hem de edindikleri beceriler ile kendi işlerinin sahibi oluyor.

Kadınların gücünün, toplumsal değişimin itici gücü olduğunu biliyor ve bu doğrultuda hareket ediyoruz. Belediyemizin her kademesinde görev alan kadın çalışma arkadaşlarımız aracılığıyla kadın bakış açısının belediye hizmetlerine entegre edilmesini sağlıyor, kentimizi daha güvenli, estetik ve yaşanabilir bir hale getiriyoruz. Yılmadan yorulmadan hedeflerimize ulaşmak için çalışan kadınlarla aydınlık yarınlara yürüyoruz.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü bir kez daha kutluyorum. Atatürk’ün işaret ettiği yolda, her alanda eşit ve özgür bir toplum için hep birlikte el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz."